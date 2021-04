Iglesia pide un diálogo amplio sobre los puntos de la reforma

En un comunicado difundido hoy, la Conferencia Episcopal de Colombia dio a conocer las reflexiones de los obispos colombianos en torno al proyecto de reforma tributaria, que será discutido por el Congreso de la República.



En primer término, los obispos señalan que “es imperativo, en este momento tan complejo en todos los niveles de la vida del país, que se tome conciencia de la gravedad de los problemas que afrontamos y sobre todo, de las implicaciones que tendrían las reformas planteadas para los sectores más pobres y vulnerables, en medio de una profunda crisis sanitaria, económica y social”.



En ese orden de ideas, consideran “apremiante” acercarse a la realidad que vive el país y “suscitar un diálogo amplio sobre los puntos de la reforma”, para que ésta pueda responder positivamente a problemas sociales complejos, como desempleo y el subempleo, la falta de recursos básicos para la subsistencia, las limitaciones de los servicios de salud, la pobreza cada vez más generalizada, la inequidad social y la marginación que padecen muchos colombianos.

La Iglesia ha reiterado que de una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores. Por ello en esta coyuntura crítica el deber es repensar el futuro de nuestra nación. FACEBOOK

Criterios para guiar la discusión

En el comunicado, los obispos del país enumeran los que a su juicio deben ser los criterios fundamentales a tenerse en cuenta a la hora de concretar las medidas de una eventual reforma.



Entre ellos se cuentan el fortalecimiento de iniciativas de economía solidaria, que se incentive y potencie la tarea de organizaciones dedicadas a la promoción social y a la asistencia humanitaria, y que se apunte a la inversión social para propiciar un desarrollo económico a largo plazo y no simplemente al gasto para solucionar temporalmente algunas necesidades.



Piden, además, resaltar el aspecto ético de la economía, en aras de contrarrestar la corrupción pública y privada, la evasión fiscal y las economías ilegales, así como la promoción de la austeridad en el gasto público, con controles efectivos.



Hacen un llamado a que se sopese la oportunidad de cada medida, si se tiene en cuenta que en este momento, dados los índices de desempleo y pobreza, acentuados por la pandemia, “hay medidas tributarias que no harían más que agravar las condiciones de las personas menos favorecidas y acrecentar el número de ellas”.



Finalmente, los obispos señalan la relevancia de salir de la crisis actual, pero también de proyectar el futuro del país. “La Iglesia ha reiterado que de una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores. Por ello en esta coyuntura crítica el deber es repensar el futuro de nuestra nación, y emprender juntos la tarea de realizar un proyecto común para el país. Es una tarea compleja que requiere honestidad y coherencia en el diálogo y en las acciones”.

