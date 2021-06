Reacciones de la iglesia colombiana a la penalización de la pederastia

El Vaticano anunció hoy que el papa Francisco ha reformado el Libro VI del Código de Derecho Canónico sobre las sanciones penales en la Iglesia (católica) y ha introducido la pederastia como delito contra la dignidad de las personas. Esto significa que ahora los abusos a menores los sancionará la iglesia.



Esta reforma sobre las sanciones penales en la Iglesia, entrará en vigor el 8 de diciembre. El trabajo de revisión del Código inició en el 2007 con el papa emérito Benedicto XVI y concluye ahora, con un texto que "introduce cambios de diversa índole en el derecho vigente y sanciona algunas nuevas figuras delictivas", en palabras de Francisco.



Representantes de la iglesia Católica en Colombia, se manifestaron sobre el hecho. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, explica que "en un momento histórico muy importante para la vida de la iglesia, el Papa realiza lo que en el pasado llamó Juan XXIII aggiornamento (actualización) que era poner a la iglesia en la actualidad. El papa hoy está haciendo que la iglesia pueda definir algunos delitos que en otros momentos no se tenían tipificado y por eso esta reforma".



Ante la noticia, el también Obispo de Buenaventura, reconoce que es importante que "la iglesia dé signos concretos de que la reforma en la vida de la iglesia era necesaria en estos campos de fe y costumbres". Así mismo, aseguró que esta inclusión en el código "implica que la iglesia está tomando acciones concretas de penas de castigo para aquellas personas que cometan este delito. Y es importante porque también es una manera de prevenir y así mismo de mostrar que la institución está actuando".



Por su parte, Luis Felipe Gómez, padre rector de la Universidad Javeriana en Cali, dice que este tipo de documentos penales recuerdan sus tres finalidades: reestablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del reo y la reparación de los escándalos. "Creo que ahí está colocándose muy en el centro a las víctimas y se está cerca de ellas en todo su proceso de reestablecimiento", puntualizó.



El sacerdote también asegura que esta decisión implica un mensaje a los miembros de la iglesia de que se debe aplicar y establecer todo un proceso de formación y de cuidado en términos de cultura dentro de la comunidad.



Desde que asumió el papado, Francisco ha sido foco de polémicas ante sus declaraciones respecto a las relaciones homosexuales y su preocupación por el medio ambiente, entre otras, que han demostrado su postura liberal. De igual forma, ha demostrado que no es indiferente ante los pedidos de los fieles.



Por su parte, el teólogo Fabián Salazar, asegura que "el Papa Francisco, ha demostrado su compromiso con las víctimas de abuso sexual, y ha dispuesto esta reforma con el fin de adaptarse a los cambios sociales, pero sobre todo de ser coherente con los reclamos de la sociedad y de los fieles, que durante tantas décadas se sintieron escandalizados por las acciones detestables de algunos casos puntuales de jerarcas, clérigos, religiosos y religiosas que causaron dolor, heridas a la vida de los inocentes y burla a la justicia".



La reforma invita a quienes hagan veeduría de estos casos a ser implacables con las penas, lo que al final podrá ser tomado como un cambio positivo dentro de la iglesia. "Estos sujetos y sus actos condenables no tienen cabida en la Iglesia soñada por el Papa Francisco y se oponen a la valiosa labor de millones los sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos comprometidos que hacen tanto bien en el mundo", puntualiza Salazar.



En los últimos días, el papa Francisco atrajo todas las miradas al trasladar fuera del Vaticano el seminario donde hubo presuntos abusos. Se trata del San Pío X, donde se alojan nuevos seminaristas a partir de 12 años y los monaguillos que asisten en las ceremonias vaticanas.



Después de muchos años de denuncias y de reclamos por parte de las víctimas, esta reforma sentará un precedente importante en la iglesia católica y generará un gran impacto en los creyentes de la actualidad.



Con información de EFE

