La reacción del Papa ante el intento de fieles de besar su anillo

La reacción del papa Francisco ante el intento de varios fieles que buscaban besar su anillo, ha sido bastante comentada en redes sociales. En un video quedó registrado el momento, allí se ve al sumo pontífice retirando su mano en repetidas ocasiones para que las personas no puedan tocar el símbolo que solo usa el máximo representante de la iglesia.

El hecho ocurrió el pasado lunes en el Santuario de Loreto en Italia, donde varios feligreses se reunieron en una ceremonia oficiada por Francisco.



El video despertó diferentes críticas entre los fieles; mientras que algunas personas afirman que el Papa debió permitirlo, otros aseguran que no era necesario, pues se trata de un práctica añeja que se usaba cuando al sumo pontífice se le coronaba como monarca. Además, muchos dicen que se trató de un gesto de humildad y una muestra de que el papa Francisco está intentando acabar con los comportamientos jerárquicos.

El papa Francisco retira insistentemente la mano para evitar que los fieles besen su anillo episcopal. pic.twitter.com/2cDtuVQAam — NB (@notibomba) 26 de marzo de 2019

Según el medio 'The Daily Mail', un ayudante del Vaticano no le dio mayor importancia a las imágenes y aseguró que "a Francisco a veces le gusta y otras veces no. Es tan simple como eso".

Así mismo, el biógrafo papal y seguidor del Papa, Austen Ivereigh, afirmó en su cuenta de Twitter que con el gesto Francisco está "asegurando que se comprometan con él, y no que lo traten como una reliquia sagrada".



Por otro lado, el sacerdote católico Kevin Cusick cree que esta práctica "es importante porque le permite a los fieles mostrar respeto por el Papa" y añadió que no se trataba del sumo pontífice, sino de los creyentes.



En todo caso, la reacción de Francisco no es nueva en la máxima esfera eclesiástica. Anteriormente, Benedicto XVI y Juan Pablo II también se negaron a que les besaran el aniño papal.



Este objeto sagrado también es conocido como 'el anillo del pescador' o 'psicotario' y solo puede usarlo el legítimo sucesor del apóstol San Pedro, quien era pescador. Su origen se remonta al siglo XIII.



ELTIEMPO.COM