Hace 30 años, el 5 de septiembre, falleció en Calcuta la madre Teresa, quien fue la fundadora de la comunidad religiosa de las Misioneras de la Caridad en la ciudad de la India, donde nació y murió.



La Madre Teresa de Calcuta era una mujer albanesa, quien nació en lo que se conoce actualmente como Macedonia del Norte y su nombre antes de los hábitos fue el de Anjezë Gonxhe Bojaxhiu.



La Madre Teresa de Calcuta fue reconocida en todo el mundo por sus obras de caridad y ayuda a los más desamparados y se convirtió en una figura de dedicación y bondad.



Siempre estuvo dispuesta a ayudar a enfermos terminales y personas marginadas de la sociedad y esto fue lo que inculcó en cada una de las misioneras de la comunidad que fundó.

Además de su reconocimiento como una persona dedicada a los pobres, también fue acreedora del premio Nobel en 1979 y el 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco la canonizó, considerándose un proceso rápido con respecto a otros santos de la iglesia católica.



"Sus actitudes y pensamientos han cambiado la forma de pensar de muchas personas. Nadie puede mantener el corazón indiferente al recordar el episodio en el que la Madre Teresa, cuando escuchó a alguien decir que no cuidaría de un moribundo por un millón de dólares, respondió diciendo que ella por un millón de dólares tampoco lo haría, que lo haría por amor", expresa el Fray Rogério Lima, asistente eclesiástico de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada -ACN- a la BBC.



El Fray también menciona que el trabajo de la Madre Teresa fue realizado sin acercarse al proselitismo, ya que pudo ir a países comunistas y otros con credos diferentes al católico, "estaba en diálogo con todos", resaltó.



Con el pasar del tiempo, la gente fue enterándose cada vez más de lo su congregación hacía, por lo que varias entidades y gente influyente empezó a hacer donaciones a la causa, sin embargo, esto perjudicó de alguna forma la reputación de las misioneras, como se presenta en el libro Christopher Eric Hitchens, 'The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice', en español 'La posición misionera: la Madre Teresa en teoría y práctica'.

De acuerdo con el teólogo Rodrigo Moraes, "hay muchas órdenes que atienden a los pobres y a los enfermos, pero que tienen grandes estructuras. Ella se convirtió en una servidora de estos pueblos más pobres, vivió la pobreza que profesan los religiosos de manera radical".



Así mismo, explica que la madre Teresa entendía la vida de los pobres porque ella lo era: "sólo los que viven entre los pobres pueden entender la lógica de esta solidaridad, bastante diferente a los gobernantes lejanos o los periodistas que solo buscan la curiosidad de los hechos", manifiesta el teólogo.



A pesar de que existen publicaciones que afirman que se beneficiaba con los dineros que le donaban a su fundación de misioneras y que tuvo lo que denominan la 'noche oscura', que es un momento en el que ciertas situaciones hacen dudar sobre la existencia de Dios, no cabe la posibilidad de dudar sobre su canonización, porque siempre ha sido y será un ejemplo de vida y de testimonio para los cristianos.

