"Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para recoger el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino, y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y áloe como de cien libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, a causa del día de la Preparación de la pascua de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús". (Jn 19, 38-42).



Es en el Evangelio de Juan donde se encuentra la reconstrucción más minuciosa de la

deposición y sepultura de Jesús, lo cual es bastante inusual, ya que los cuerpos de los condenados generalmente eran dejados por los romanos en la cruz hasta que eran arrojados a una fosa común, explica el Vatican News.



Pero Jesús recibió un trato diferente, gracias a José, que usó su influencia para obtener el cuerpo y lo depuso en una tumba que había comprado para sí mismo. José tuvo que darse prisa porque pronto sería celebrada la Pascua judía, y los que hubieran estado en contacto con un cadáver, serían retenidos como impuros y no habrían podido celebrarla. Por lo tanto, se hizo ayudar de Nicodemo que trajo una gran cantidad de aceites perfumados.

José de Arimatea, miembro del Sanedrín

José era un distinguido miembro del Sanedrín, un hombre influyente, al que todos conocían y estimaban en Jerusalén. (cf Lc 23, 50-51). Probablemente su ciudad de origen era Arimatea - identificada por algunos como el Rantis de hoy - y dado el uso judío de ser sepultado en su tierra natal, a algunos estudiosos les ha parecido extraño que hubiera preparado su lugar de sepultura en Jerusalén.



En su evangelio, Juan señala que siendo un hombre muy en vista, siguió a Jesús "en secreto" por miedo a ser expulsado de la sinagoga por las autoridades religiosas.



Paradójicamente, cuando fue a pedir a Pilatos el cuerpo de Cristo ya no fue tan discreto; usó toda su influencia para obtenerlo.



José sabía del riesgo que corría: la simpatía por un hombre condenado a muerte podría haber sido fácilmente interpretada como complicidad y por lo tanto subsistía siempre el peligro de seguir el mismo triste destino del ajusticiado. Pero en este punto José tampoco temió manifestar abiertamente su amor por su Maestro y además de ofrecer su propia tumba para Jesús, también se proveyó de un fino lienzo para honrar sus restos. (cf Mc 15, 35-46)



Después de estos eventos de la Pascua ya no se le menciona en ninguno de los evangelios canónicos, aparecerá sólo en algunos textos apócrifos, donde se narran imaginaciones muy fantásticas.VATICAN NEWS