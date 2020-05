¿Quién es el polémico pastor que culpó a Bill Gates por el covid-19?

El pastor Miguel Arrázola, uno de los líderes más influyentes de la iglesia evangélica de Cartagena, dio de qué hablar en estos días cuando decidió salir junto a su esposa en un video publicado en su red social de Instagram, asegurando que el coronavirus era un invento del multimillonario estadounidense Bill Gates.



Sin embargo, él mismo negó horas después en su cuenta de Twitter la teoría presentada en el video.



"Si creyera que el COVID-19 es una farsa y que no existe, no tendríamos más de 7 semanas encerrados en casa sin congregarnos, acatando desde el primer momento las indicaciones del gobierno y tampoco oraríamos por todos los enfermos de COVID-19 a diario", indicó.



Pero esa no fue la primera vez que el pastor generó revuelo. ¿Quién es él?

Nacido en Cartagena el 28 de mayo de 1968, Arrázola proviene de una familia de clase alta que vivió en el barrio Manga.



Con el tiempo su familia se mudó a Bogotá, lugar donde hizo su vida y se conectó con una iglesia cristiana, donde también conoció a su actual esposa, María Paula García.

Ambos decidieron irse un tiempo a estudiar teología en Estados Unidos para luego volver y fundar Ríos de Vida en 1998.



Arrázola es padre de dos hijos, Miguel y Samuel, quienes también son predicadores, como él.

La farsa son los #FAKENEWS — MiguelArrázola (@PMiguelArrazola) May 4, 2020

Ríos de Vida

El crecimiento de Ríos de Vida, desde su creación, ha sido casi que exponencial. La iglesia pasó de recibir a unos pocos creyentes, a recibir a más de 3 mil personas en cada congregación, que se celebra en una bodega de Cartagena, ubicada en el barrio Pie de Popa.



Ello le ha permitido ser casi que un tercer poder en Cartagena, pues su influencia es tan basta que en varias ocasiones su aprobación a un candidato le ha sumado un importante número de votos. Uno de ellos, por ejemplo, fue el fallecido alcalde Campo Elías Terán.



La influencia de Arrázola se ha extendido a las redes sociales, pues cuenta con casi 400 mil seguidores en Instagram, mientras que en Twitter 42,288 y en Facebook casi el millón y medio.



Además, Arrázola es uno de los más fieles seguidores el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que en su momento respaldó el No en el plebiscito y posteriormente la candidatura de Iván Duque.



Ha sido, por ende, uno de los más firmes opositores al proceso de paz, lo que le valió la fuerza para sonar como candidato político en Cartagena, aunque finalmente no ha dado el paso.



