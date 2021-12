La llegada de diciembre marca el inicio de una de las festividades más importantes en las creencias católicas, pues se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret.



Además del tradicional Día de las velitas, desde el 16 de diciembre se realizan nueve días de reflexión antes de la llegada de Jesús.

El origen de esta tradición no se tiene muy claro, pero algunos medios especializados mencionan que se debe al periodo de preparación que realizaron los apóstoles luego de la ascensión de Jesús al reino de los cielos.



Por otro lado, se cree que deriva de la tradición romana y griega de rezar durante nueve días a sus dioses tras la muerte de un ser querido.



De igual forma, en las oraciones de la novena de aguinaldos se intenta recrear el viaje de José y María a Belén, cuando a causa del censo de Herodes de Agripa, un decreto que obligaba a todos los extranjeros a devolverse a su tierra de origen, se ven obligados a movilizarse.



Cabe aclarar que José, al ser descendiente del rey David, debía volver a Judea, lugar donde se dio el nacimiento de Jesús.

Jesús, María y José. Foto: iStock

Una tradición colonial

En las plegarias navideñas se ora a la santa familia: la Virgen María, José y al niño Jesús. Una costumbre muy colombiana o quizá granadina, por el contexto histórico que emana su creación, ya que según mencionan algunos portales especializados, fue el Sacerdote ecuatoriano Fray Francisco Fernando de Larrea quien creó el texto hacia 1770.

EL TIEMPO comparte las oraciones para comenzar la época de aguinaldos. Foto: iStock

La oración a la Virgen María, la oración a San José y la icónica frase al niño Jesús que dice ‘ven a nuestras almas ven no tardes tanto’, fueron escritas por él y distribuidas en masa un siglo después por la monja bogotana Bertilda Samper Acosta.



Desde entonces, la fiesta de aguinaldos se ha convertido en una tradición arraigada en la cultura religiosa del país.



Sin embargo, hay algunas dudas que no se han resuelto desde hace dos siglos y que han pasado desapercibidas producto del arraigamiento cultural que han dejado las escrituras de Larrea.



Una de ellas se puede encontrar en la oración al niño Jesús, cuando se hace referencia a una santa de quien no se tiene mucha información, pero que en muchos hogares colombianos se confunde con la Virgen María.



“Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”, profesa la oración.



¿Quién es la venerable Margarita del Santísimo Sacramento? ¿Por qué su importancia en las escrituras de Larrea? Le contamos.

Margarita del Santísimo Sacramento

Según los reportes otorgados por la Agencia Católica de Prensa (ACIPRENSA), la venerada Margarita del Santísimo Sacramento fue una monja nacida en Beaune, Francia, el 6 de febrero de 1619. Desde muy pequeña se dedicó a los asuntos religiosos.

Pintura de Margarita del Santisimo Sacramento. Foto: Twitter

A los 11 años de edad, y con sus padres recién fallecidos, decidió ingresar al convento Carmelo de Beaune, donde se dedicó a tratar a los enfermos de la ciudad por medio de la acción evangélica. En este lugar recibió el nombre de Margarita del Santísimo Sacramento.



Según relata el portal religioso, en sus primeros meses de novicia recibió la visita de Jesús, quien le confió la misión de profesar las vivencias del mesías en sus primeros 12 años de vida.



Por tal motivo, Margarita empezó a tomar fama dentro de la Iglesia Católica y sus palabras y enseñanzas se regaron por toda Europa. Fue tal el reconocimiento que recibió de los fieles, que se cree que profetizó la llegada del hijo de los reyes Luis XIII y Ana de Austria, después de casi 12 años sin poder concebir un primogénito.



Como agradecimiento al supuesto acto divino de Margarita, la realeza francesa decidió otorgarle un monumento dirigido al niño Jesús por medio del Barón Gastón de Renty, quien regaló la escultura a la comunidad de Beane.

La adoración al niño jesús fue el ideal durante el novicio de la venerable Margarita del santísimo Sacramento. Foto: iStock

La Madre María de la Trinidad se encargó de recoger las enseñanzas ligadas a la adoración del niño Jesús durante los últimos años de la Venerada Margarita de la Santisima Trinidad pues, en 1648, con apenas 30 años de edad, falleció a causa de una enfermedad.



En 1783 se abrió el proceso para canonizar a esta mujer de gran fama durante su proceso de novicia. Sin embargo, no fue hasta 1905 que se le otorgaron virtudes heroicas y fue declarada venerable.

