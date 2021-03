¿Se puede o no comer carne y pollo en Semana Santa?

Con el Domingo de Ramos, que cae el próximo 28 de marzo, se da inicio a la celebración más importante para los católicos y cristianos de diferentes denominaciones: la Semana Santa.



Durante esa semana, en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús, la tradición católica señala algunas restricciones en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer, siento tal vez la más famosa la restricción de comer carne.



(Lea también: Esto deberá tener en cuenta la iglesia para Semana Santa)

Es tradición, incluso, que en los días santos solo se consuma pescado. Nada de carnes rojas o cerdo.



El Concilio de Vaticano II señaló que: “ha de tenerse como sagrado el ayuno pascual; ha de celebrarse en todas partes el Viernes de la Pasión y Muerte del Señor y aún extenderse, según las circunstancias, al Sábado Santo, para que de este modo se llegue al gozo el Domingo de Resurrección, con elevación y apertura de espíritu”.



(Lea también: Los templos católicos más impresionantes del mundo)



La explicación que los religiosos dan de este tema es que durante estos días, en especial entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, se debe asumir una actitud de luto, lo cual se complementa con el ayuno de carnes rojas, algunos incluso lo hacen al consumir solo pan y agua en pequeñas porciones.



Esto tendría que ver con una acción de austeridad, dado que anteriormente era mucho más costoso comer carne de res que pescado, si bien dependiendo la región puede ocurrir al contrario.



De cualquier forma, comer grandes porciones de carne puede parecer un manjar para muchos, por lo que al no consumirla en estos días, se estaría honrando la creencia más sagrada de la religión católica.



(Lea también: 'La fe y la orientación sexual no deben ser incompatibles')



Además, el pescado tiene otra connotación religiosa: representa los dos milagros de multiplicación hechos por Jesús registrados en el nuevo testamento: el más conocido, el de los cinco panes y dos peces, y uno más muy similar, de siete panes y “unos pocos pececillos”.



Pero con todo esto, muchos se preguntan qué pasa con la carne de pollo y otras aves. Algunos creen que el veto es solo para carnes rojas y por lo tanto se pueden consumir todas las carnes blancas, como el pollo. Otros en cambio, aseguran que solo se podría comer pescado.

Ayuno no es comer los platos de la Cuaresma. ¡Esos platos hacen un banquete! Ayunar no es cambiar los platos o hacer el pescado más sabroso, eso sería continuar el carnaval FACEBOOK

TWITTER

¿Qué dice el papa Francisco del ayuno en Semana Santa?

Pero la explicación que dio en 2018 el papa Francisco fue la siguiente: “El ayuno debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre”.



(Lea también: Video del Papa haciendo un truco con un mantel es un montaje)



Respecto a qué es y qué no es permitido, el sumo pontífice señaló al inicio de la cuaresma de 2019: "El ayuno no es comer los platos de la Cuaresma. ¡Esos platos hacen un banquete! Ayunar no es cambiar los platos o hacer el pescado más sabroso, eso sería continuar el carnaval. Nuestro ayuno tiene que ser verdadero. Y si no puedo hacer un ayuno total (no consumir ningún alimento), ese que nos hace sentir hambre hasta los huesos, al menos hay que hacer un ayuno humilde, pero verdadero".



Esto quiere decir, consumir menos porciones y de menor tamaño, de platillos que no necesariamente sean los más sabrosos. Para algunos será suprimir la carne, para otros, los grandes banquetes de pescado, los postres, entre otros.



REDACCIÓN VIDA DE HOY