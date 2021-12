El 8 de diciembre de cada año, la Iglesia Católica lleva a cabo una de sus celebraciones más importantes: la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Qué significado tiene este día?



(Puede leer: 7 de diciembre: ¿qué significado tiene el ‘Día de las velitas’ en Colombia?)

Este festejo, de acuerdo con el portal 'National Catholic Register', es de origen apostólico y fue proclamado dogma por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Hace referencia a la manera especial en que fue concebida María.



El Catecismo de la Iglesia Católica describe que ella "fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante" y que, por tal razón, "fue preservada inmune de toda mancha de pecado original" desde su concepción.



"... la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano", afirma el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX.



(Le puede interesar: Estos son algunos platos que no pueden faltar en una novena navideña)



De hecho, el Catecismo también explica que, según la creencia católica, María no solo fue redimida del pecado original, sino también del personal. Esto significa que ella es descrita como "inmune de toda mancha de pecado" y "hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo".



Cabe resaltar que se dice que el día previo a que el papa proclamara la Inmaculada Concepción, muchas personas encendieron antorchas y velas. Por tal razón es que en Colombia el 7 de diciembre se celebra el 'Día de las velitas', el cual también marca el principio de la Navidad.



(Además: Estas son las costumbres de la gente para despedir el año)

La #NocheDeLasVelitas es la vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, fiesta que fue proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre 1854 pic.twitter.com/XiAqLApcrg — Historia de Colombia (@colombia_hist) December 7, 2021

De acuerdo con 'Vatican News', el día de hoy el Papa Francisco rezó una oración para conmemorar la Inmaculada Concepción, asomado desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano.



En su discurso, resaltó varias cualidades de María, como lo son la humildad y la santidad.



"María no se atribuye prerrogativas, no reclama nada, no atribuye nada a su mérito. No siente autocomplacencia, no se exalta. Porque en su humildad sabe que todo lo recibe de Dios. Por tanto, está libre de sí misma, completamente orientada a Dios y a los demás", aseguró el Sumo Pontífice.



(Siga leyendo: Cinco películas de Navidad imperdibles que puede ver en Netflix)

ELTIEMPO.COM