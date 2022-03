El día después del Domingo de Ramos, que relata la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la fe católica rememora el pasaje famoso en el cual Jesús expulsa a los mercaderes del templo.



(Le puede interesar: Semana Santa 2022, ¿cuándo es y cuáles son sus fechas más importantes?).



Este particular episodio está relatado en los cuatro Evangelios: el de Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como “sinópticos” por su afinidad y semejanzas, lo ubican temporalmente en la semana de Pascua. Marcos lo plantea al día siguiente de la entrada de Jesús a Jerusalén, mientras que Lucas y Mateo relatan ambos eventos juntos en un mismo día.

Según San Juan, en cambio, “era casi la fecha de la Pascua judía” cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo y diez capítulos después es que el joven evangelista aborda el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén.

La expulsión de los mercaderes

En el Evangelio según San Juan, Jesús visita el Templo de Herodes, en cuyo patio vendían “bueyes, ovejas y palomas” en un clima comercial parecido a la idea contemporánea del mercado, con presencia además de “los cambistas allí sentados”.



(Además: Papa Francisco consagró a Rusia y a Ucrania a la Virgen de Fátima).



Ante el escenario, narra el joven apóstol de Jesús que su maestro “empezó a echar a quienes estaban comprando y vendiendo cosas allí. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y las bancas de los que vendían palomas”.



San Juan especifica que “hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo”.



Mientras expulsaba a los mercaderes, criticaba que habían convertido su casa en una “guarida de ladrones” y no les permitió entrar con mercancías al templo. San Marcos amplía que “lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo quitarle la vida; porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina”.

Celebración eclesiástica

La liturgia de la Iglesia Católica dedica la lectura evangélica del lunes siguiente al Domingo de Ramos al capítulo 12 del Evangelio según San Juan, donde se cuenta la visita de Jesús a Betania, evento ocurrido antes del Domingo de Ramos y después de la resurrección de Lázaro:



(También: ¿Qué es la cuaresma, cuánto dura y su importancia para la iglesia?).



“Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ‘Ese perfume se podría haber vendido en trescientos denarios para ayudar a los pobres’. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: ‘Déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre’. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no sólo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús”.

*Fuente: Prodavinci.com

Encuentre también en Vida:

Ayuno, limosna y oración: ¿qué son y cómo se realizan en la Cuaresma?

Destinos latinoamericanos: los más buscados para Semana Santa