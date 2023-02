Son muchos los significados a nivel teórico que se le dan a la palabra evangelio: puede funcionar como el sinónimo de verdad absoluta o referirse a los capítulos que son leídos durante la misa que cuentan los milagros de Jesucristo.



La Real Academia de la Lengua Española (RAE) recopila cada uno de ellos, pero no es conocido a plenitud el origen de su uso como concepto fundamental en el ámbito de la religión.

Le contamos cada uno de los significados y su origen.

(Puede leer: Oración a la Conversión de San Pablo: la celebración católica).

"Historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo, contenida en los cuatro relatos que llevan el nombre de los cuatro evangelistas y que componen el primer libro canónico del Nuevo Testamento", se puede leer sobre el significado de evangelio en la página web de la RAE.

Este tiene origen en la palabra griega euangelion, que llegó al español a través de la palabra latina evangelium, cuya definición es 'buena noticia' o 'buena nueva'. La religión tomó este concepto para referirse a la buena noticia de la llegada de Jesús y de lo que vino con él, el perdón de los pecados humanos por medio de su sacrificio, de acuerdo con 'Catholic.net'.

Facebook Twitter Linkedin

Biblia y cruz católica. Foto: iStock

El portal web especializado en la religión católica también explica que son cuatro evangelios: Mateo (Mt), Marcos (Mc), Lucas (Lc) y Juan (Jn): "Forman parte de la sagrada escritura y, en particular, del nuevo testamento. Pertenecen, por tanto, al canon de las escrituras -que son la lista completa de los escrito sagrados-".

(Le puede interesar: Oración para comenzar bien la semana).

Estos fueron escritos entre los años 60 y el 100 d.C. -después de Cristo-, según el sitio web mencionado, y tienen un origen apostólico, fueron escritos por los seguidores más asiduos de Jesús.

Pero esto no necesariamente fue así desde su origen. Los expertos creen que los religiosos tenían incontables evangelios y los fueron acortando hasta llegar a cuatro.



"¿Cómo fue que la iglesia cristiana, al parecer ahogada en un mar de evangelios, finalmente terminó con sólo cuatro? Muchos quizás se imaginan un consejo lleno de malhumorados obispos votando por cuales libros incluir en la Biblia, y someterlos a votación para enseguida ejecutar herejes", escribió el teórico especializado en la religión Charles Evan Hill, en su libro 'Who Chose the Gospels?: Probing the Great Gospel Conspiracy'.

Facebook Twitter Linkedin

Son varios lo significados de la palabra evangelio. Foto: iStock

Ahora bien, su origen religioso le dio otras connotaciones, como ser sinónimo de verdad absoluta -ya que las personas asiduas a las religiones apostólicas no dudan ni cuestionan el carácter real del evangelio y la palabra de Dios-.

(No deje de leer: Cómo reconocer si una biblia es católica o protestante).

Así mismo, la religión cristiana también es un sinónimo de evangelio, así como cuando un religioso es ordenado como diácono, de acuerdo con la RAE.

Tendencias EL TIEMPO