En momentos de dificultades muchas personas recurren a la fe en busca de consuelo y ayuda. En la religión católica San Antonio de Padua es considerado un intercesor poderoso.



Es reconocido como el patrono de los pobres y es famoso por sus milagros, ha sido objeto de devoción por siglos. Desde encontrar objetos perdidos hasta pedir por la unión familiar.



Es llamado "el santo de todo el mundo". Foto: iStock

También llamado Doctor de la Iglesia, según el portal 'Aci Prensa', fue un destacado predicador con una voz clara y fuerte, memoria prodigiosa y profundo conocimiento.



Uno de sus milagros más famosos ocurrió en Padua, Italia, cuando un joven arrepentido se cortó el pie siguiendo las palabras de San Antonio y el santo lo volvió a unir.



También es conocido como "el santo de todo el mundo" y entre los creyentes se dice que es el más milagroso. Además, es el Santo de los pobres, es el patrón de los viajeros, albañiles y panaderos.

Estas son algunas de las oraciones que recomiendan hacer algunas de las páginas dedicadas a la religión católica como 'Aci Prensa', 'Catholic.net' y la 'Misión de San Antonio'.

Oración para cualquier necesidad

Acordaos, ¡oh, glorioso San Antonio!, amigo del Niño Jesús e hijo querido de María Inmaculada, que jamás se oyó decir que alguno de cuantos han recurrido a vos, implorando vuestra protección, haya sido abandonado.



Animado de igual confianza, vengo a vos, ¡oh, fiel consolador de los afligidos!, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me postro a vuestros pies, y pecador como soy, me atrevo a comparecer delante de vos.



No desechéis, pues, mis súplicas, vos que sois tan poderoso cerca del Corazón de Jesús. Antes bien, escuchadlas favorablemente y dignaos acceder a ellas. Amén.

Oración por una petición especial

¡Oh, bendito San Antonio!, el más gentil de todos los santos, tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor, cuando estabas aquí en la tierra, de poseer poderes milagrosos.



Los milagros esperaban tu palabra y tú siempre estabas dispuesto a interceder por aquellos con problemas o ansiedades.



Animado por este pensamiento, te imploro que obtengas para mí (mencione su petición). La respuesta a mi oración puede requerir un milagro, pero aun así, tú eres el santo de los milagros.

Oración del devocionario católico

¡Oh, admirable y esclarecido protector mío, San Antonio de Padua!, siempre he tenido grandísima confianza en que me ayudarás en todas mis necesidades, rogando por mí al Señor a quien serviste, a la Virgen Santísima a quien amaste y al divino Niño Jesús que te hizo tantos favores. Te pido que les ruegues por mí, para que por tu poderosa intercesión me concedan lo que pido.



¡Oh, glorioso San Antonio!, puesto que las cosas perdidas son halladas por tu mediación y obraste tantos prodigios con tus devotos, te ruego y suplico que obtengas de la Divina Majestad el recobrar la gracia que he perdido por mis pecados, y el favor que ahora deseo y pido, siendo para la gloria de Dios y el bien de mi alma. Amén.

Oración milagrosa

¡Oh, Santo San Antonio!, el más gentil y amable de los santos, tu ardiente amor por Dios, tu virtud exaltada y tu gran caridad hacia tus semejantes, te hicieron digno de poseer poderes milagrosos que no se dieron a ningún otro santo.



Los milagros esperaban en tu palabra, y siempre estabas dispuesto a hablar en favor de aquellos que estaban en problemas. La ansiosa oración de los afligidos nunca fue dirigida a ti en vano.



Devolviste la salud a los enfermos, restauraste lo que se perdió y mostraste compasión por aquellos que sufrían. Incluso resucitaste a los muertos cuando clamaron a ti desde las profundidades de su angustia. En la tierra, nada era imposible contigo, excepto no tener compasión por los afligidos.



Animados por este pensamiento y convencidos de la eficacia de tu santa intercesión, nos arrodillamos ante tu imagen sagrada y, llenos de confianza, te imploramos que obtengas para nosotros (mencione su petición).



La respuesta a nuestra oración puede requerir un milagro. Sin embargo, ¿no eres tú el Santo de los Milagros, quien en la tierra hablaba de las maravillas más poderosas que se habían realizado?



¡Oh, gentil y amoroso San Antonio!, cuyo corazón siempre estuvo lleno de simpatía humana, susurra nuestra oración en los oídos del Niño Jesús, que amaba estar en tus brazos.



Tu palabra y nuestra oración serán escuchadas. ¡Oh, habla, pero esa palabra y la gratitud de nuestro corazón serán todas tuyas! Amén. Rece a continuación un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

