Monoteísmo, politeísmo y no teísmo, ¿qué los diferencia?

Se estima que en el planeta hay unas 4.200 religiones. Y entre tal variedad de vertientes, también hay gran variedad de concepciones y visiones teológicas de cómo funciona el mundo.



Y para entender un poco la clasificación de las religiones, es importante comprender que estas principalmente se caracterizan por su concepción teológica, es decir, su visión respecto a la divinidad.



De esta forma, existen dos grandes concepciones teológicas: el teísmo, y el no teísmo. La primera se caracteriza por englobar a todas las creencias religiosas en las que existe una o muchas divinidades a manera de dioses, y por lo contrario la segunda se caracteriza por la ausencia de ellos.



Así las cosas, las religiones teístas pueden ser politeístas, monoteístas o panteístas. De ellos, el mundo occidental cuenta con mayor presencia de creencias monoteístas, en las que existe solo una figura divina.



Esta figura es un solo dios, identificado por lo general como el creador del universo. Principalmente se trata de creencias abrahámicas o semitas, es decir, que obtienen su origen desde la tradición del patriarca Abraham o de Sem, hijo de Noé.



Por lo tanto, los monoteístas, en su mayoría comparten varias similitudes en cuanto a sus creencias, dado que su origen es similar. De esta forma es posible apreciar que las tres grandes religiones de esta vertiente, y sus diferentes variantes, creen en un mismo dios, aunque con diferente nombre.



Estos son el judaísmo, el cristianismo y el Islam, todas ellas de tradición abrahámica, las cuales cuentan con más de 4.300 millones de fieles en todo el mundo.



En cambio, el politeísmo incluye un panteón de varios dioses, jerarquizados y cada uno con una facultad diferente. En este renglón se incluyen religiones como el budismo de la India y el sintoísmo japonés.



Por su parte, las religiones no teístas tienen un concepto de la espiritualidad diferente, en la que no se enseña a los fieles a adorar a una divinidad. Tal es el caso del budismo y el taoísmo, con gran presencia en el mundo oriental.





