En el catolicismo y el mundo de la espiritualidad, la Oración de Jabes ha ganado popularidad en los últimos años como un mecanismo de fe para buscar bendiciones y prosperidad.



Basada en un breve pasaje bíblico, este rezo ha capturado la atención de personas de diversas creencias y se ha convertido en una práctica religiosa extendida.

La historia de esta plegaria se encuentra en el Primer Libro de las Crónicas, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Jabes fue un hombre cuyo nombre significa "dolor" o "aflicción", y su historia se relata brevemente en un par de versículos.



(Le puede interesar:¿Cómo se mantiene la devoción a la Virgen de Guadalupe en la actualidad?).



En el libro uno de las 'Crónicas 4:9-10', se menciona que este fiel seguidor hizo una súplica a Dios, donde pedía su bendición, el crecimiento de su territorio, la cercanía del Señor y la libranza de todo mal y dolor.

Nada se sabe de las circunstancias mediante las cuales Dios concedió la ferviente petición de Jabes. Lo importante es que Dios oyó la oración de fe y pródigo alguna gran bendición sobre su fiel siervo.#CBA



💦Dios está atento al clamor de sus hijos, oremos 🙏 con fe !! pic.twitter.com/7sbcJEkxdH — Saúl Punto Sosa (@saul_punto) December 21, 2022

Este breve ruego se ha convertido en una fórmula de oración para aquellos que buscan la intervención divina en sus vidas.



“E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: ¡Oh si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me librarás del mal, para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió", expresa el salmo.



(Siga leyendo:Oración a San Expedito para resolver urgencias económicas).

Facebook Twitter Linkedin

Para la religión católica la Biblia es un medio para hablar con Dios. Foto: iStock

La oración de Jabes

Para rezar esta plegaria no se requiere un rito o ceremonia específica. Puede ser una oración personal, realizada en silencio o en voz alta, según la preferencia de cada individuo.



(Lea también:Oración a la Santa Cruz para superar situaciones difíciles).



Algunas personas han adoptado la práctica de rogar diariamente, mientras que otros la han utilizado en momentos de necesidad o desafío.



Es importante destacar que su propósito religioso es establecer una conexión personal con lo divino. Es una invitación a confiar en que Dios escucha las peticiones y responderá de acuerdo con su sabiduría y propósito.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias