Cada año, los musulmanes viven un tiempo especial para al reflexión conocido como el Ramadán, un mes que se caracteriza por el ayuno y la oración, algo así como la Cuaresma de la religión católica.

El origen de Ramadán se encuentra en la palabra árabe 'Ar-ramad', que se traduce como 'calor abrasador'. Según el islam, durante treinta días los creyentes queman sus pecados y se acercan más a Alá.

De acuerdo con los musulmanes, hacia el año 640 d.C. Mahoma fue elegido por Dios para recibir sus designios, los cuáles quedaron consagrados en el Corán.



"Ramadán es el mes en el que el Corán se reveló como una guía para la humanidad con pruebas claras de orientación y el estándar para distinguir entre el bien y el mal. Así que quienquiera que esté presente este mes que ayune (...) Alá tiene la intención de que tengas facilidad, no dificultad, para que puedas completar el período prescrito y proclamar la grandeza de Alá por guiarte, y tal vez estarás agradecido", se lee en el capítulo 2, versículo 185 del libro sagrado del islam.

Como el ayuno se hace desde que sale el sol hasta el ocaso, solo pueden comer hasta después de la oración del atardecer. Foto: Erdem Sahin. EFE

De tal forma que, durante esta tiempo, los musulmanes de todo el mundo siguen al pie de la letra los pilares fundamentales de su religión: fe, oración, limosna y el peregrinaje a La Meca, ciudad conquistada por Mahoma en el 630 a.C.



Además de no ingerir ningún alimento desde que sale el sol hasta que se oculta, durante el Ramadán los musulmanes no beben, no tienen relaciones sexuales, no fuman, evitan los pensamientos impuros y no dicen malas palabras.



Las personas que no están obligadas a ayunar son los niños pequeños, las mujeres con la menstruación, en embarazo o lactancia, los enfermos con padecimientos graves y quienes realizan viajes largos.



Teniendo en cuenta que esta 'celebración' se rige bajo el calendario islámico (se realiza la primera luna creciente del noveno mes), este año se llevará a cabo del 2 de abril al 2 de junio de 2022.

