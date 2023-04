“Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús, para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. El sumo sacerdote lo interrogó preguntándole: ‘¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?’. Jesús contestó: ‘Sí lo soy’. Y todos lo declararon reo de muerte”, es parte de lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos 14, 55.61-62.64, según detalla el sitio oficial del Vaticano.

Aquí, se nombra no solo a los sacerdotes sino al Sanedrín, la cual era la corte de justicia de los judíos y quienes condenaron a Cristo y lo juzgaron reo de muerte, detallan.



Esta asamblea o concejo de ancianos estaba compuesto por mínimo de 23 jueces y máximo 71, una norma que iba de acuerdo a un mandato que le dio Dios a Moisés: “Coge 70 de entre los ancianos de Israel y haz la Asamblea de Israel”, explica el medio español Confilegal.

El juicio de Jesús hubiera tenido que ser anulado en caso de haber sido condenado a muerte por unanimidad del Sanedrín., según juristas. Foto: EFE

El Sanedrín era algo así como la Corte Suprema de la ley judía, se encargaba tanto de asuntos religiosos como penales y civiles y administraba justicia de acuerdo a la ley sagrada, la Torah, indican.



De igual modo, se explica que Jesús no tuvo un abogado defensor dado que esa función, al igual que la acusación, estaba dentro del mismo Sanedrín, quienes se repartían esas labores siguiendo reglas estrictas.



Un acusado podía quedar absuelto si 36 jueces votaban por su inocencia justo al final del juicio. Por el contrario, para ser condenado, se debían pronunciar 24 horas después para que los defensores pudieran convencer a los acusadores, y se necesitaba de una mayoría de 37 jueces.



Sin embargo, la unanimidad a la hora de dictar una condena no estaba permitida por el Talmud, otro libro judío sagrado. Si era así, el acusado debía ser puesto en libertad, esto porque se consideraba que los jueces no habían discutido y no se habían respetado las garantías del juicio, por lo que no era válido.



Es por esa razón que, según señala el citado medio, el juicio de Jesús hubiera tenido que ser anulado en caso de haber sido condenado a muerte por unanimidad del Sanedrín. “Algunos juristas y estudiosos han puesto en tela de juicio las versiones de San Lucas, San Marcos y San Mateo”, recalcan.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

