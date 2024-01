¿Qué texto bíblico habla sobre la llegada de los Reyes Magos a Belén?

Para muchos países y culturas, la navidad se da por terminada con la llegada de los Reyes Magos a Belén, con el fin de visitar al niño Jesús, es decir, el 6 de enero.



En esta fecha, la iglesia conmemora las epifanías del señor: la llegada de los Reyes Magos por medio de oraciones y ritos, aunque, para los creyentes, Melchor, Gaspar y Baltasar, se han convertido en una de las historias que, hasta el día de hoy, aún sigue siendo un misterio,

Lo anterior, debido a que en los textos bíblicos no se habla de ellos, pues no dice cuántas personas eran, si en realidad eran reyes, cuáles eran sus nombres, ni la fecha de su llegada a Belén.



“Esta es una de las historias más fascinantes que hay en el mundo cristiano. Y no es por lo que la Biblia nos cuenta de ellos, que en realidad es muy poco, sino por todo lo que la Iglesia y los creyentes han concebido respecto a su figura”, según el doctor especialista en teología e historia del cristianismo, Luis Esteban Castro.

¿Qué dice la biblia sobre los Reyes Magos?

Los reyes magos le dieron a Jesús incienso, mirra y oro. Foto: istock

El texto bíblico, en el evangelio de Mateo, capítulo II, es el único pasaje que hace referencia a unos sabios o magos procedentes del Oriente. "¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo", se puede leer en Mateo 2:2



Al hablar con el rey Herodes “se turbó”, al igual que todos aquellos que vivían en Jerusalén, ya que no tenía conocimiento de que había nacido el rey de los judíos. Por lo tanto, convocó a los principales sacerdotes y escribas del pueblo para indagarles dónde había nacido Cristo.



“Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judá,

No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá;

Porque de ti saldrá un guiador,

Que apacentará a mi pueblo Israel”, según Mateo 2: 5-6

​

​Al verificar la información, Herodes le ordenó ir a visitar a Jesús de Nazaret para que él también pudiera ir a visitarlo, por lo que obedecieron.



Al llegar donde el niño, "lo vieron con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino”, concluye el texto bíblico.

Utilice la tecnología a su favor en estas fechas. Foto: iStock

De este modo, la biblia no hace más referencia a los tres Reyes Magos, por lo que, hasta el momento, hay quienes aún siguen preguntándose, estudiando e investigando el surgimiento de sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar.



Sin embargo, sus nombres aparecieron por primera vez en "el famoso mosaico del siglo VI en la basílica de San Apolinar el Nuevo en la ciudad italiana de Ravena. Según un manuscrito del siglo XIII, se creía que los Magos podían proteger contra la epilepsia", según National Geographic.

