En los últimos tiempos, el Salmo 91 ha captado la atención de muchos, incluyendo a reconocidos artistas, por su poderoso mensaje de protección y refugio en la fe. Recientemente, la talentosa cantante Karol G lanzó una nueva canción inspirada en este salmo, amplificando aún más su resonancia en el ámbito musical.

De acuerdo con el portal web 'Catholic.net', los fieles creyentes suelen rezarlo antes de salir de casa, al ir al trabajo y también para pedir a Dios que los ayude a enfrentarse a situaciones peligrosas o a los problemas que llegan a presentarse en sus vidas.

Esta poderosa afirmación de protección divina ha resonado en personas de diversas creencias y ha sido asociada con momentos de incertidumbre, miedo o angustia. Muchos creyentes encuentran consuelo y esperanza en las palabras del Salmo 91, pues les recuerda que no están solos y que hay una fuerza superior dispuesta a cuidar de ellos.

La canción de Karol G, inspirada en el Salmo 91, ha amplificado la difusión de este mensaje espiritual a través de la música.

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida artista le quiso hacer un regalo a sus fans y para hacerlo lanzó una nueva canción, titulada 'S91' mostrando su agradecimiento con Dios y asegurando que el lanzamiento decidió hacerlo el 13 de julio, ya que el 13 es su número favorito espiritualmente.

Salmo 91: ¿por qué está asociado con la protección?

El portal web 'Nuestro Pan Diario' indica que, el Salmo 91, también llamado el 'Himno triunfal de la confianza', es considerado una joya que ha infundido aliento y paz a millones de creyentes en momentos de dificultad. Además, dicho salmo presenta una célebre frase, la cual dice: 'Caerán á tu lado mil, y diez mil a tu diestra: más a ti no llegará'.

Siendo así, el Salmo 91 resalta la idea de confiar en la protección divina y encontrar seguridad en Dios. Presenta imágenes poéticas y palabras reconfortantes que transmiten la idea de un refugio seguro en medio de las adversidades.

En sus versículos, este salmo habla de la protección de Dios en tiempos de peligro y temor, prometiendo cuidado y seguridad a aquellos que ponen su confianza en él. Además, describe a Dios como un refugio, un escudo y una fortaleza, capaz de librar a todas las personas de todo mal y de protegerlos de cualquier peligro.

Así, este salmo continúa siendo una fuente de inspiración y esperanza para aquellos creyentes que buscan un refugio en medio de las tormentas de la vida.

Salmo 91

1 EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente.



2 Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré.



3 Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora.



4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro: Escudo y adarga es su verdad.



5 No tendrás temor de espanto nocturno, Ni de saeta que vuele de día;



6 Ni de pestilencia que ande en oscuridad, Ni de mortandad que en medio del día destruya.

7 Caerán á tu lado mil, Y diez mil á tu diestra: Mas á ti no llegará.



8 Ciertamente con tus ojos mirarás, Y verás la recompensa de los impíos.



9 Porque tú has puesto á Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación,



10 No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada.



11 Pues que á sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.



12 En las manos te llevarán, Porque tu pie no tropiece en piedra.

13 Sobre el león y el basilisco pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón.



14 Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré: Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.



15 Me invocará, y yo le responderé: Con él estaré yo en la angustia: Lo libraré, y le glorificaré.



16 Saciarélo de larga vida, Y mostraréle mi salud.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

