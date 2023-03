Cali tene una variada programación de actividades para realizar durante esta Semana Santa.

Una de estas opciones es visitar el complejo religioso San Francisco y la Plaza de Cayzedo.

Continuando con el recorrido, puede hacer una estación por el Bulevar del Río y disfrutar de la brisa de una tarde caleña. En ese mismo lugar puede visitar las iglesias La Ermita y La Merced, desde las 5:30 p.m.



En la noche, puede visitar en compañía de familia o amigos, la colina y la capilla de San Antonio.

Bailarines de salsa en la Plazoleta Jairo Varela, en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Otro lugar recomendado, es el Museo de la Salsa, en la plazoleta Jairo Varela, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. o el Museo de Oro Calima, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Terminando el día dos miradores típicos de la Ciudad son el Monumento al Cristo Rey y el del fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar.



Para culminar su estadía en Cali, disfrute de un delicioso almuerzo en el Ecoparque del río Pance. No se vaya de la 'Sucursal del Cielo', sin antes probar los deliciosos cholaos, o las refrescantes luladas típicas de la capital del Valle del Cauca.

