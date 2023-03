La Semana Santa es una celebración importante para los cristianos, ya que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Para los creyentes, esta es la época del año en la que se recuerda el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad.



Si bien es cierto que su celebración está llena de diferentes actividades religiosas, también hay quienes utilizan los festivos que llegan para viajar y realizar otro tipo de cosas.

Es por ello que, si se encuentra en Bogotá o planea pasar un rato en la capital, le dejamos algunos planes para aprovechar al máximo la ciudad.



Uno de los lugares más turístico de Bogotá es el cerro de Monserrate. Foto: Hector Fabio Zamora

Cultura e historia: los mejores planes en el corazón de la capital

Para los amantes de la cultura y la historia, Bogotá ofrece una gran variedad de museos y lugares turísticos que podrá visitar.



Por ejemplo, el Museo del Oro es uno de los museos más importantes de Colombia y de América Latina. Se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad y cuenta con una colección de más de 55.000 objetos de oro prehispánico, así como otros objetos de cerámica, textiles y joyería.

Por otro lado está el Museo Nacional, el cual es el más antiguo de Colombia. Se encuentra ubicado en el barrio La Candelaria y cuenta con una amplia colección de arte, historia y cultura de Colombia. Este tiene en su colección objetos prehispánicos, arte colonial, arte moderno y contemporáneo, y objetos relacionados con la historia colombiana.



Por último, puede visitar el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Este se encuentra ubicado en el barrio La Candelaria y cuenta con una amplia programación cultural, que incluye exposiciones, conciertos, obras de teatro, talleres y conferencias. El centro cultural está dedicado a la vida y obra del escritor y es un espacio para la promoción de la cultura colombiana.

La ciudad de los parques

Si prefiere estar en contacto con la naturaleza, Bogotá cuenta con una gran cantidad de parques y reservas naturales. El Parque Nacional es una opción perfecta para disfrutar de un día al aire libre en el corazón de la ciudad, mientras que la Reserva Thomas van der Hammen es ideal para hacer senderismo y observar la fauna y flora nativa.

Así mismo, de acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), los más chicos pueden ir al Parque de los Niños y las Niñas, el cual tiene cinco zonas temáticas y abre sus puertas de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.



Por otro lado, en el Parque Simón Bolívar se pueden realizar diversas actividades como caminar, correr, jugar fútbol, hacer ejercicio, tener un picnic, disfrutar de las zonas verdes, los juegos infantiles, el lago y el embarcadero. Además, cuenta con varios módulos de comida e hidratación para disfrutar de una amplia oferta gastronómica.



El deporte también puede ser una opción

Para quienes buscan conocer la ciudad de una forma distinta a la tradicional, pueden sumarse a las diferentes actividades que el IDRD ofrece.



En un primer momento está la Escuela de la Bicicleta, la cual estará en funcionamiento del martes 12 al domingo 17 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. durante la semana, y de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. los fines de semana en el parque de los Hippies, Fontanar del Río, San Andrés, Atahualpa, Colegio de la Bici I.E.D., Cayetano Cañizares, Timiza, El Tunal, Velódromo Primera de mayo y parque Ecológico Cantarrana.



No obstante, debe recordar que no habrá servicio el viernes santo.

La Ciclovía seguirá desarrollándose en su horario habitual. Foto: Secretaría de Movilidad

La Ciclovía, uno de los programas más emblemáticos de Bogotá, seguirá desarrollándose en su horario habitual de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. los días jueves 14 y domingo 17 de abril, en sus recorridos tradicionales. Cabe destacar que este programa no estará disponible el viernes santo 15 de abril.



Finalmente, la Recreovía, programa que promueve la actividad física y los hábitos saludables en Bogotá, solo estará disponible el domingo 17 de abril, en los parques Bosa Naranjos, San Andrés, Ciudad Montes, Bosque San Carlos, Molinos II, Velódromo Primero de Mayo, Altablanca, Simón Bolívar y Valles de Cafam, desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

