La oración al Justo Juez se realiza principalmente para liberarse de malas energías, peligros y enemigos que puedan estar a su alrededor y quieran hacerle daño.

De acuerdo con el portal web religioso 'Yo Creo', para realizar esta oración es recomendable crear un ambiente o especie de altar. De esta manera, podrá realizar su oración con mayor concentración y así crear una conexión más efectiva con Dios.

¿Quién es el Justo Juez?

Según el portal web mencionado anteriormente, en la cultura occidental la personalidad más resaltante en temas religiosos es la de Jesús. Es a él a quien se le han atribuido distintas representaciones, incluyendo la de Justo Juez.

Dicha denominación se le atribuye a un pasaje de la biblia, cuando Jesús fue llevado donde Poncio Pilatos. Una vez allí, la esposa de Pilatos se acerca a éste y dice: “No te metas con ese Justo, pues he sufrido en sueños anoche por él”. Es aquí donde nace la denominación de Justo Juez que posteriormente varias hermandades utilizaron para referirse a Jesús.

Ante una situación de envidia o emociones negativas que pueda sentir alguna persona por usted, es importante realizar una oración al Justo Juez, quien dará protección. Foto: iStock

Oración al Justo Juez

Divino y Justo Juez de vivos y muertos, eterno sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano.



Justo Juez, creador del cielo y de la tierra y muerto en la cruz por mi amor.



Tú, que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte y del infierno.



Justo y Divino Juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones y dales favorable despacho.

Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos como Lázaro y al hijo de la viuda de Naim.



El imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios, haciéndoles salir de los cuerpos de los poseídos, y dio vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos y perdón a los pecadores, como a la Magdalena y al paralítico de la piscina.

Tú te hiciste invisible a tus enemigos, a tu voz retrocedieron cayendo por tierra en el huerto los que fueron a aprisionarte y cuando expirabas en la Cruz, a tu poderoso acento se estremecieron los orbes.



Tú abriste las cárceles a Pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de Herodes.

Tú salvaste a Dimas y perdonaste a la adúltera. Suplícote, Justo Juez, me libres de todos mis enemigos, visibles e invisibles: la Sábana Santa en que fuiste envuelto me cubra, tu sagrada sombra me esconda, el velo que cubrió tus ojos ciegue a los que me persiguen y a los que me deseen mal, ojos tengan y no me alcancen, manos tengan y no me tienten, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no me acusen y sus labios enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarme.

¡Oh, Jesucristo Justo y Divino Juez!, favoréceme en toda clase de angustias y aflicciones, lances y compromisos y haz que al invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa y santa voz llamándote en mi auxilio, las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y las rejas se quiebren, los cuchillos se doblen y toda arma que sea en mi contra se embote e inutilice.



Ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren. Tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte.

¡Oh, Justo Juez, Hijo del Eterno Padre, que con Él y con el Espíritu Santo eres un solo Dios verdadero!



¡Oh Verbo Divino hecho hombre!



Yo te suplico me cubras con el manto de la Santísima Trinidad para que libre de todos los peligros y glorifiquen tu Santo Nombre.



Amén.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

