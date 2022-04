Se aproxima la celebración de la Semana Santa en Colombia, un periodo que se dedica en la religión Católica a conmemorar la pasión y muerte de Jesucristo. Esta inicia el Domingo de Ramos y finaliza, una semana y un día después, es decir, el lunes de Pascua.



Si usted vive en la capital o va a visitar la ciudad en esos días, la Arquidiócesis de Bogotá compartió el programa que tienen estipulado para esta celebración religiosa:



Domingo de Ramos 10 de abril - Bendición de los ramos en cada misa.

Eucaristía 7:30 a.m. (Barrio Meissen)

Eucaristía 10:00 a.m. (B. México)

Procesión desde la Capilla hasta Meissen

Eucaristia 12:00 m. (B. Meissen)

Eucaristía 6:00 p.m. (B. Meissen)



Lunes Santo 11 de abril - Prepascua Infantil

3:00 p.m. Lugar: Capilla de Guadalupe

6:00 p.m. Eucaristía

7:00 p.m. Reunión: Organización de liturgia para el Triduo Pascual



Martes Santo 12 de abril

6:00 p.m. Eucaristía

7:00 p.m. Prepascua Juvenil

Lugar: Capilla de Guadalupe



Miércoles Santo 13 de abril

6:00 p.m. Eucaristía

6:45 p.m. Procesión del Silencio y oración de la Familia

Destino: Capilla de Guadalupe

Jueves Santo 14 de abril

10:00 a.m. Eucaristía para los enfermos

Recepción de los Santos Oleos

4:00 p.m. Misa Vespertina de la cena del Señor - Traer un pan para bendecir

5:30 p.m. Adoración en el Monumento dirigen grupos parroquiales

9:00 p.m. Cierre del Templo



Viernes Santo 15 de abril

7:00 a.m. Santo Viacrucis

Salida desde la Capilla de Guadalupe

3:00 p.m. Liturgia de la Palabra - Pasión del Señor

7:00 p.m. Sermón de las 7 palabras.

Procesión con el Santo Sepulcro hasta la capilla de Guadalupe



Sábado Santo 16 de abril

7:00 a.m. Oración con los salmos (Laudes) - Capilla de Guadalupe

7:30 a.m. Via Matris - Salida desde la Capilla de Guadalupe

5:00 p.m. Solemne Vigilia Pascal (Meissen)

9:00 p.m. Solemne Vigilia Pascal (Meissen) - Traer cirio y agua en recipiente de plástico.



Domingo de Resurrección 17 de abril

10:00 a.m. Eucaristía (B. México)

Procesión con el Resucitado

12:00 m. Eucaristía (B. Meissen)

