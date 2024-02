Primer domingo de cuaresma: Papa Francisco invita a 'entrar en el desierto interior'

En una conmovedora alocución este domingo 18 de febrero, coincidiendo con el primer domingo de Cuaresma, el Papa Francisco instó a los creyentes de todo el mundo a aprovechar este tiempo litúrgico para "entrar en el desierto", emprendiendo un viaje espiritual hacia el interior de sí mismos. Desde la Plaza de San Pedro, antes del rezo del Angelus, el Sumo Pontífice reflexionó sobre el profundo significado de la Cuaresma, inspirándose en la experiencia de Jesús tentado en el desierto, según relata el Evangelio según San Marcos (Mc 1,12-15).

El Papa Francisco destacó que, al igual que Jesús, todos están llamados a enfrentarse a sus propias "fieras" interiores durante la Cuaresma, identificándolas como pasiones desordenadas que amenazan con dominar nuestro ser. "Nos cautivan, parecen seductores, pero corren el riesgo de destrozarnos", advirtió, mencionando la codicia, la vanidad y la avaricia como ejemplos claros de estos vicios.



Sin embargo, el desierto no solo alberga adversidades. El Papa Francisco también habló de los “ángeles” que, en sentido simbólico, acompañan a los fieles en este retiro espiritual, actuando como mensajeros de Dios y recordándoles las buenas inspiraciones del Espíritu Santo. "Mientras las tentaciones nos desgarran, las buenas inspiraciones divinas nos unifican y nos hacen entrar en armonía", afirmó el Pontífice, enfatizando la importancia del servicio y la oración como antídotos contra la posesión material y espiritual.



El Papa Francisco también habló de los “ángeles”. Foto: iStock

Al concluir su mensaje, el Papa Francisco invitó a los fieles a meditar sobre las propias pasiones desordenadas que turban la paz interior y a dedicar tiempo al silencio y la oración, resonando la invitación a retirarse al "desierto" interior. Asimismo, confió a la Virgen María, ejemplar de pureza y resistencia a las tentaciones, para que guíe y proteja a todos en su camino de Cuaresma, hacia una renovación espiritual profunda y significativa.

Las palabras del Papa Francisco

"Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!



Hoy, primero domingo de Cuaresma, el Evangelio nos presenta Jesús tentado en el desierto (cfr Mc 1,12-15). El texto dice: «…al desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás». También nosotros en Cuaresma somos invitados a “entrar en el desierto”, o sea, en el silencio, en el mundo interior, a la escucha del corazón, en contacto con la verdad. En el desierto – añade el Evangelio de hoy – Cristo «Vivía entre las fieras, y los ángeles lo servían.» (v. 13). Fieras y ángeles eran su compañía. Pero, en un sentido simbólico, son también nuestra compañía: cuando entramos en el desierto interior, de hecho, podemos encontrarnos con fieras y ángeles.



Fieras. ¿En qué sentido? En la vida espiritual podemos pensarlas como las pasiones desordenadas que dividen nuestro corazón, tratando de poseerlo. Nos cautivan, parecen seductores, pero, si no tenemos cuidado, corren el riesgo de destrozarnos. Podemos dar nombres a estas “fieras” del alma: los diversos vicios, el ansia de riqueza, que aprisiona en el cálculo y la insatisfacción, la vanidad del placer, que condena a la inquietud y la soledad, y de nuevo la codicia de la fama también, que genera inseguridad y una necesidad constante de confirmación y protagonismo – no olvidemos estas cosas que podemos encontrar en nuestro interior: codicia, vanidad y avaricia. Son como bestias “selváticas” y como tales, hay que domarlas y combatirlas: de lo contrario, devorarán nuestra libertad. Y la Cuaresma nos ayuda a entrar en el desierto interior, para corregir estas cosas.



Y luego, en el desierto estaban los ángeles. Ellos son mensajeros de Dios, que nos ayudan, nos hacen el bien; de hecho, su característica según el Evangelio es el servicio (cf.v.13): exactamente lo contrario de la posesión, típica de las pasiones. Servicio contra posesión. Los espíritus angélicos recuerdan los buenos pensamientos y sentimientos sugeridos por el Espíritu Santo. Mientras las tentaciones nos desgarran, las buenas inspiraciones divinas nos unifican y nos hacen entrar en armonía: aquietan el corazón, infunden el sabor de Cristo, “el sabor del Cielo”. Y para captar la inspiración de Dios, hay que hacer silencio en la oración. Y la Cuaresma es el tiempo para hacer esto.

REDACCIÓN EL TIEMPO

