Potente oración al Señor Caído de Monserrate: verá sus peticiones cumplidas

Uno de los lugares más visitados de la capital colombiana es el Cerro de Monserrate, iglesia en la cual se encuentra el Señor Caído, el cual es venerado por los feligreses cuando necesitan de una ayuda celestial para salir de diferentes problemas e inconvenientes.



El Señor Caído es frecuentemente visitado por aquellos que quieren cumplir promesas, pedir favores o simplemente conocer esta imagen que está en Bogotá desde antes de 1650, según el historiador Antonio Ochoa.

En torno al santuario del Señor Caído de Monserrate se realizan diferentes prácticas religiosas que convocan a propios y extraños para llevar a cabo novenas, procesiones y el viacrucis en la Semana Mayor.



Por lo tanto, si desea encomendarse al Señor Caído, puede realizar esta poderosa oración, que comparte el portal 'Ora pro nobis'.

Oración al Señor Caído de Monserrate

Oh Señor caído, brazo fuerte y protector mío, no me abandones en tan apurado trance.



Padre mío protégeme esta alma abatida. No desoigas Jesús Mío las súplicas de este corazón triste, afligido y lleno de amor hacia a ti que eres mi único padre protector.



Mis suplicas llenas de amor no pueden menos que llegar a ti que eres el brazo fuerte y poderoso que todo lo puede y todo lo da ; Jesús crucificado ; espejo de luz, ven a mi con tu corona de espinas , tu costado abierto , garganta y tu cintura con una soga.



Jesús mío que tus ojos me vean, que tus oídos me oigan lo que pido” (hacer la petición)



Rezar tres credos.



Pasados unos días verá que se le cumplen sus súplicas.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

