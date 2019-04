¿Qué hay detrás de la violencia por motivos religiosos?

Los detalles que se conocieron después de los atentados de este domingo –finalizando la Semana Santa- en varias iglesias y hoteles de Sri Lanka estremecieron al mundo por las cifras de víctimas.

Todo indica que los atacantes, que dejaron un total de 290 muertos y más de 500 heridos, tenían un móvil religioso. Sus actos estuvieron dirigidos contra centros que profesan la fe cristiana, cuya población practicante apenas llega al 7 por ciento de los habitantes de ese país, lo que los configura como una minoría.



Varias semanas atrás, en Nueva Zelanda, las víctimas eran de otra religión. Un supremacista blanco transmitió a través de Facebook cómo disparaba sin mediar palabra contra los fieles que asistían a dos mezquitas ubicadas en la ciudad de Christchurch, en el sur de ese país.



Luego de estos episodios, que no son los primeros, surge la duda: ¿qué hay detrás de estos crímenes de odio por razones religiosas?



Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en sociología de la Universidad de la Sorbona, explica que las creencias religiosas en sí no son nocivas en ninguna parte. Los conflictos (y la violencia) vienen de las implicaciones sociales, culturales y políticas que tienen (las creencias) en la vida de las personas.

El ataque en Sri Lanka dejó más de 300 muertos. Foto: EFE

“Cuando hay en juego tierras, la verdad, el honor, la economía, la superioridad frente al otro, hay una movilización de las creencias para estigmatizar o atentar contra las otras personas”, explica Sanabria.



¿Cuáles son esos detonantes? El académico dice que todo empieza cuando se quiere imponer un único dios y una sola forma de ver y comprender el mundo. “Cuando hay una confrontación tan fuerte, unos y otros quieren tener su verdad y que los demás la adopten”.



Según él, esa imposición de ideas surge del proselitismo que hacen las religiones –como el cristianismo y el islam- para que otros entren al mismo sistema de ideas.



Precisamente eso ocurrió durante la época de la conquista, cuando los españoles –y sus misioneros - buscaron que los indígenas se adaptaran su mundo a la cristiandad.



“La negación del otro y el desconocimiento de su humanidad siempre ha sido una causa de conflicto y enfrentamiento”, dice Felipe Cárdenas, antropólogo y director de la Maestría en Educación de la Universidad de La Sabana.



Cárdenas explica que cuando un grupo de personas siente que sus costumbres están siendo amenazadas por otra, se plantean escenarios que suelen desembocar en actos violentos.

Brenton Tarrant (centro), acusado de asesinato en relación con los ataques a la mezquita en Nueva Zelanda Foto: Reuters

Casos de enfrentamientos religiosos

La adopción del cristianismo en la Antigua Roma. Uno de los episodios que para Sanabria es fundamental para entender la lucha e imposición de las ideologías de las religiones fue en la época en que la Antigua Roma, cuando adoptaron el cristianismo y dejaron a un lado la concepción politeísta que habían adoptado de los griegos.



La irrupción del islam. Para Cárdenas el surgimiento del islam en la historia de la humanidad es otra pieza fundamental para entender el conflicto entre religiones. "Hacia el siglo VII, el islam era una religión de conquista que, a través de 'yihads', impuso esa creencia en lugares como el norte de África".



El académico reconoce que en un principio el islam fue una religión belicosa, que con el tiempo fue encontrando unas vertientes más moderadas.



La conquista de América. La imposición de la religión católica que profesaban los conquistadores españoles durante el descubrimiento del Nuevo Continente fue una clara incomprensión del clero frente a las costumbres indígenas, que derivó en masacres y la prohibición de las costumbres de los aborígenes.



Atentado en otras fechas de Semana Santa. Lo que ocurrió en Sri Lanka no es un acto aislado. En varias ocasiones el mundo ha visto cómo grupos radicales atentan durante la Semana Mayor.



En Egipto, en el 2017, hubo 45 muertos un domingo de Ramos luego de que dos 'kamikazes' del Estado Islámico atacaran dos iglesias coptas e el norte del País. En Pakistán, durante el 2016, hubo 75 muertos cuando varios cristianos celebraban fiestas de Pascuas en un parque muy frecuentado de Lahore.

Militares a las afueras de una de las iglesias de Colombo, donde se registró una de las explosiones este domingo. Foto: Dinuka Liyanawatte / REUTERS

¿Se puede hacer algo para evitarlo?

Felipe Cárdenas dice: “hay que tener una concepción humilde de la fe, una profunda humildad espiritual y un nivel sano de argumentación y debate”.



Entre tanto, Sanabria considera que la única forma de superar esos conflictos es cuando se renuncie a la idea de tener un dios único, y a una única verdad. “Si el mundo fuera más pluralista, más panteísta, más pagano, no tendríamos una necesidad de pelear por los dioses”.



Y agrega: “En el fondo la guerra de los dioses es la guerra de los hombres, tenemos que acudir a seres sobrenaturales para enfrentar nuestros conflictos. Si esos seres sobrenaturales no compitieran ni pretendiéramos que unos están sobre el otro, evidentemente no habría problemas”.



REDACCIÓN APP