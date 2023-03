Se estima que en el mundo existen aproximadamente más de 42.000 religiones, y entre tal variedad, hay algunas concepciones y visiones teológicas similares y contrarias de cómo funciona el mundo.

Existen dos grandes concepciones teológicas en el mundo: el teísmo y el no teísmo. La primera se caracteriza por englobar a todas las creencias religiosas en las que existe una o muchas divinidades a manera de dioses. Y la segunda se caracteriza por la ausencia de ellos.



Dicho lo anterior, las religiones teístas pueden ser politeístas, monoteístas o panteístas.

¿Qué es el politeísmo?

Según el portal web ‘Concepto’, el politeísmo “es una doctrina religiosa compleja, en la que no todas las deidades tienen el mismo rango, ni son veneradas de la misma manera ni con la misma intensidad o importancia”.



De hecho, las religiones politeístas suelen contar con una mitología más o menos vasta, en la que se explica a menudo el origen del mundo o de la humanidad a través de las interacciones de sus dioses.

El origen de esta religión es incierto, ya que existen muchos debates respecto de qué fue primero, si el politeísmo o el monoteísmo.



De acuerdo con estudios realizados por teólogos, el politeísmo es el paso siguiente al panteísmo y al animismo, rituales y religiosos que rendían culto a la naturaleza misma y veían en cada fenómeno natural la expresión de un Dios. Dichos dioses naturales habrían sido antropomorfizados para dar origen al politeísmo.

Estas son 3 religiones politeístas

1. Hinduismo

Se les llama 'Vedas' a las escrituras sagradas de esta creencia. Foto: iStock

Es la tradición religiosa predominante del subcontinente indio, principalmente en países como India y Nepal.



Cuenta con más de mil millones de seguidores fieles y es la tercera religión más extendida en el mundo, tras el cristianismo y el islamismo.



Es una religión naturista, donde se divinizan los fenómenos y las fuerzas de la naturaleza.



El origen espiritual del hinduismo se encuentra en las Vedas, colección de escrituras antiguas escritas por sabios anónimos.



Sus principales dioses son: Brahma, Shiva, Vishnu, Hanuman y Ganesha.

2. Budismo

La palabra 'buda', literalmente significa 'el que está despierto o iluminado'. Foto: iStock

Explica la naturaleza de los fenómenos del mundo percibido, los cuales poseen tres características universales. Anitya, impermanencia; Añatman, inexistencia de un ego permanente y Duhkha que significa sufrimiento, descontento o insatisfacción.

El budismo es una religión y filosofía que trata de dar solución espiritual al sufrimiento humano.



Buda no es un dios, es un representante, un camino. No se considera una religión teísta, aunque mencione a los ángeles y no habla de un alma eterna.



Entre los dioses del budismo destacan: Buda Shakyamuni, Buda Maitreya, Manjushri Manjushri, Palden Lhamo y Mahakala.

3. La santería

Los secretos de esta creencia son revelados al creyente a medida que las ceremonias se van realizando. Foto: iStock

Es una creencia que nace del cruce de elementos africanos y europeos, y de la fusión de la religión yoruba con la católica.



Entre sus dioses principales destacan: Babalu Aye, Obatala, Elegua, Shango y Ogun.

Es una religión del mundo moderno, al igual que el hinduismo y el budismo. Tiene una jerarquía sacerdotal bien definida en donde los sacerdotes se conocen como santeros.



Los ritos que realizan los fieles de esta religión pueden ser usados para el bien o el mal, según sus creencias.



Esta religión es de origen nigeriano, pero es muy seguida en países como Colombia, México, Brasil, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela.

