Si está pasando por momentos de dificultad y está en un constante estado de duda y angustia, pero desea sanar las heridas que le causan esa intranquilidad y salir adelante, hay una serie de oraciones que lo pueden ayudar.



En el evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, Jesús llama a sus discípulos y a quienes lo escuchan para que crean en él y encuentran el descanso de sus almas en su mensaje.

Dice: "Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana".

Así las cosas, haga estas oraciones para que sea el mismo Jesús quien lo ayude a liberarse del miedo y la angustia, lo reconforte y le dé la paz que su mente y su corazón necesitan.

Oración de liberación del miedo

Señor, sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito, solo Tú eres capaz de calmar mis penas. Solo en ti tengo depositada mi esperanza, solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así no darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal.

Muchos miedos son los que me atacan a diario. Por eso, hoy, reconozco ante ti que estoy plagado de miserias, y acudo a ti como mi amigo y mi hermano, para que me llenes de tu alegría y tu gozo, para que renueves esa fuerza esperanzadora que levanta del suelo a todos quienes confiados a ti buscan ayuda.

Señor mío, Tú conoces que todos los vacíos de mi ser, ellos solo pueden ser llenados por tu gracia y tu presencia. Mis miedos, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones, solo pueden encontrar soluciones y sanación en ti. Sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar. Muéveme con tu Espíritu Santo. Tú me acompañas y me das valor para enfrentar esas circunstancias que ponen a temblar mis rodillas. Me mantengo fiel a ti, porque estoy seguro de que no me vas a fallar. Toma mi vida, Señor, toma mi mente y mi corazón y hazme un fiel discípulo de tu amor.

Tú me das la certeza de una esperanza tranquila y llena de gozo cuando, en muchas ocasiones en tu Evangelio, dices "No teman" Quien cree en Ti jamás quedará defraudado y no habrá temor alguno que haga tambalear su fe. Quiero dejar que te acerques siempre a mí, vivir en comunión contigo toda mi vida, que mis faltas jamás me separen de tu amor porque siempre busco tu perdón. Todo miedo que hay dentro de mí se desvanece cuando te acepto y mi boca dice confiado "Creo en Ti, Señor mío".

Toca mi corazón, sánalo, libéralo del miedo y de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto. Eres mi fortaleza y estoy seguro de que tu amor y tu misericordia no se apartan de mi espíritu. Confío en tu promesa fiel, confió en tu Palabra que me conforta Quiero que también a mí me digas esas palabras de esperanzas que le pronunciaste a Josué "No tengas miedo ni te acobardes, porque Yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que vayas." (v 1,9)

Sopla, Señor mío, sopla fuerte, sopla las bendiciones sobre mí que traen consigo tu Espíritu Santo para que me ayudes a creer y a dar un verdadero testimonio de tu amor al mundo, sin temores, sin miedos. Muéveme, Jesús mío, con tu Santo Espíritu, que me acompañe siempre en todos mis retos y en aquellos momentos de desolación y de flaquezas que a veces siento que me tumban al piso y me hacen incapaz de continuar la lucha por ser cada día mejor.

Dame la fuerza y tu poder para vencer los miedos y estar libre de angustias Guía mi corazón y mi mente con el Espíritu Santo, esa presencia poderosa contenida en tus tres divinas personas que ilumina nuestras vidas y nos hace ser personas decididas y valientes en la fe.

Te amo Jesús, y confío en que en este momento, Tú estás rompiendo con todas esas cadenas que me tienen atado a la desesperanza, y aunque camine por sendas oscuras, ya no vacilaré ni temeré, porque tu fuerza y tu poder están conmigo y me infundes confianza.

Amén.

Oración contra la angustia

Padre de bondad, me siento angustiado, triste y con la esperanza caída. No tengo el ánimo de hacer nada. No quiero tener contacto con las personas. Esta carga siento que me supera. Todos los pensamientos angustiantes llenan de miedo el corazón y se me agotan las fuerzas. Me siento desesperado y al mismo tiempo muy fatigado. Ayúdame a saber lo que debo hacer para ponerle fin a esta angustia. Confieso que no tengo el control. Por ello, todo te lo entrego, lo pongo en tus manos poderosas. Dame la fuerza para soportar estas lágrimas de sufrimiento, Solo Tú puedes, Señor, y confío en ti. Tú eres toda misericordia y por eso me ayudarás a superar este dolor. Te abro mi corazón, escucha mi oración, Dios misericordioso. Dale consuelo a mi espíritu que se siente abatido ahora.

Amén.

"Inclina tu oído, Señor, respóndeme, porque soy pobre y miserable; protégeme, porque soy uno de tus fieles, salva a tu servidor que en ti confía Tú eres mi Dios: ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día; reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma" (Salmo 86,1-4).

Oración para cuando siente miedo

Señor,

Hoy necesito hablar contigo con sencillez de pobre, con corazón quebrantado pero enteramente fiel.

Sufro, Señor, porque tengo miedo,

mucho miedo, más que nunca.

Yo no sé por qué, o mejor, sí sé por qué:

porque Tú, Señor, adorablemente lo quieres.

Y yo lo acepto.

Pero también escucho tu voz de amigo:

"No tengas miedo, no se turbe tu corazón.

Soy yo. Yo estaré contigo hasta el final."

Repítemelo siempre Señor,

y en los momentos más difíciles,

suscita a mi alrededor almas muy simples

que me lo digan en tu nombre.

Tengo miedo, Señor, mucho miedo.

Miedo de no comprender a mis hermanos

y decirles las palabras que necesitan.

Miedo de no saber dialogar,

de no saber elegir bien a mis colaboradores,

de no saber organizar la diócesis,

de no saber planear,

de dejarme presionar por un grupo o por el otro,

de no ser suficientemente firme

como corresponde a un Buen Pastor,

de no saber corregir a tiempo,

de no saber sufrir en silencio,

de preocuparme excesivamente por las cosas al modo humano,

y entonces, estoy seguro de que me irá mal.

Por eso, Señor, te pido que me ayudes.

Me hace bien sentirme pobre,

muy pobre, muy inútil y pecador.

Ahora siento profundamente mis pecados.

He pecado mucho en mi vida

y tú me sigues buscando y amando.

Pero te repito, sigo teniendo miedo, mucho miedo.

No lo tendría si fuera más humilde.

Yo creo que me asusta la posibilidad del fracaso.

Temo fracasar, sobre todo, después de que me esperaron tanto.

Pero no pienso que Tú también fracasaste,

que no todos aceptaron tu enseñanza.

Hubo muchos que te dejaron porque "les resultaba dura" y absurda tu doctrina.

Nunca te fue bien, Señor:

te criticaron siempre y quisieron despeñarte.

Si no te mataron antes fue por miedo al pueblo que te seguía.

Pero te rechazaron los sacerdotes; te traicionó Judas; te negó Pedro;

te abandonaron todos tus discípulos

¿y no sufrías entonces?

Y yo, ¿quiero ser más que el Maestro y tener más fortuna que mi Señor?

Jesús, enséñame a decir que sí y a no dejarme aplastar por el miedo.

Amén.

Esta última oración es del fallecido Cardenal Eduardo Francisco Pironio, obispo argentino, que fue el primer latinoamericano en desempeñar un cargo importante en Roma.