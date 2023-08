Para tener una buena racha en los juegos de azar las persona recurren a todo tipo de ayudas, hasta las de índole espiritual, para que la suerte los acompañe y logren ganar en los juegos de azar en los que se involucran.



Por ello, los apostadores y amantes de los juegos de azar y suerte se encomiendan realizando las siguientes oraciones, solicitando las bendiciones y designios de Dios para que puedan ganar.

Aunque este tipo de juegos no son apoyados por la religión, algunos dicen que la intención puede funcionar si el dinero será para el apoyo de la familia, del más necesitado y para ayudar el prójimo.



Para ello, puede encomendarse al santo San Cono, a quien los apostadores y gente que desea ganarse la lotería le piden ayuda para mejorar su situación financiera, con el único requisito que no lo hagan solamente para beneficio propio si no de su familia y allegados.



Este santo nació en un pequeño pueblo llamado Teggiano, en Italia. Según lo registrado en la historia de este personaje, fue un nacimiento milagroso, debido a que sus padres lo tuvieron a una avanzada edad.

Cuando decidió iniciar el camino religioso, el superior del monasterio San Nicolás lo rechazó debido a la angustia que le producía a sus padres al ser este su único hijo del que requerían su ayuda, según el portal ‘Iglesia Católica’.



Sin embargo, no aceptó este rechazo y se fue a otro convento donde inició su vida monástica, sitio donde fueron sus padres a reclamarlo, y este al no querer irse, se escondió en el horno donde hacían el pan, salvándose milagrosamente de morir quemado.



A este santo se le atribuye ayudar a los apostadores y a los que juegan la lotería, sobre todo cuando apuestan al número 3 día del fallecimiento, nacimiento y canonización. San Cono es adorado de manera particular en Uruguay, después de que los primeros españoles se asentaron en ese territorio.

Esta es desde la oración según el portal ‘Santo Cielo’:



“San Cono señor de la suerte, a ti vengo a solicitarte, que me favorezcas en este juego que ahora voy a comenzar. Que sea disipada la situación de inestabilidad actual. Y que pueda por tu intermedio ganar, a fin de pagar todas las deudas, y liberar mi mente y corazón de tanta angustia.



También, darle a mi familia una vida de calidad que se merece. Te pido que me des dinero, suerte, trabajo y amor. En ti confío. Gracias. Así es”.

