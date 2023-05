El mes de mayo se reconoce por celebrar con gran devoción a la Virgen María. Además, se dice que ella a través de las oraciones intercede por cada una de las personas ante Dios, así como en algún momento intercedió por su hijo Jesús.

De acuerdo con el portal web 'Holyart', Mayo es un mes vinculado al simbolismo del renacimiento y el ciclo de la vida. Y aunque no hay ninguna mención en las Sagradas Escrituras que lo vincule de alguna manera con María, muchas personas reconocen la asociación del mes de mayo como el mes de la Virgen.

Si tiene algún familiar o amigo enfermo, esta oración de sanación que pide a la Virgen María intercesión por las enfermedades, le puede ayudar.

Oración de sanación a la Santísima Virgen María

“¡Virgen María, madre de la Salud!



Bienaventurada, purísima



y siempre virgen madre de Dios,



milagrosa, tierna y compasiva



que siempre proteges a los que te honran



y auxilias con presteza y generosamente



a los que te invocamos con fe.



Tu Hijo divino te encargó



que fueras también madre de todos los hombres.

Desde entonces, con admirable fidelidad,



y con inagotable bondad,



has estado presente en nuestras vidas,



en cada uno de tus hijos,



en nuestros sufrimientos y pesares,



en nuestros padecimientos y enfermedades



pues eres nuestra medianera ante Dios,



y no dejas de pedir para que seamos ayudados.



Querida Señora,



tú conoces nuestros padecimientos,



sabes lo que necesitamos,



por ello te ruego por mi salud,



(si es para pedir por la sanación de otra persona



decir ahora su nombre)



toda mi confianza esta en ti madre mía,



me entrego en tus manos.

Bendita Virgen de la salud,



escucha mi ardiente súplica,



yo alabaré para siempre la bondad de tu corazón:



alivia mis dolores, dame fuerza y ánimo,



Madre, te pido con fervor que me ayudes a sanar,



no me abandones, divina señora de la salud,



cúbreme con tu manto, dirige tu mirada hacia mí.



Sé que el tesoro de gracias, que con amor y entrega



dispensas sobre tus hijos es inagotable,



y que tu poder sobre Dios todopoderoso es ilimitado,



sé que puedes obrar el milagro que necesito,



por ello te suplico con todo mi ser



pidas para mí (o para .......) la gracia de la salud,



de la sanación de mi cuerpo,



y haz que pueda sobrellevar mis sufrimientos



con fe y esperanza.

Te ruego tu protección todos los días de mi vida



dame fuerzas para superar todas las adversidades,



dirígeme, encamíname, ampárame,



y líbrame de todo mal,



implora para mí la misericordia del Señor.



Todo te lo pido, oh milagrosa Virgen de la salud,



en nombre de tu Divino Hijo,



mi único Señor y amado redentor.



Amén.”

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

