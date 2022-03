Ruinas, misterios, secretos, redención y espiritualidad son algunas de las características que tiene la historia del Pilar Katskhi. Situado en Georgia, el país ubicado en la costa del Mar Negro, entre Europa del Este y Asia Occidental, este templo se encuentra a más de 40 metros de altura sobre un monolito de piedra caliza.



La primera mención del pilar en la historia aparece en la obra del siglo XVIII ‘Descripción del reino de Georgia’, escrita por el cartógrafo, historiador y geógrafo Vakhushti.

“Hay una roca dentro del barranco que se levanta como un pilar, considerablemente alto. Hay una pequeña iglesia en la cima de la roca, pero nadie es capaz de ascenderla, ni saben cómo hacerlo”, se puede leer en el texto.



El pilar de la vida, como es denominado por quienes lo rodean, está coronado por una iglesia que, según arqueólogos expertos, fue construida entre los siglos VI y VII.

Así se ve el Pilar Katskhi desde arriba. Foto: iStock

En 1944 se dirigió la primera expedición hasta el lugar, organizada por el alpinista Alexander Japaridze y el escritor Levan Gotua. Al llegar a la cima, los escaladores descubrieron que había ruinas de dos antiguos templos junto al esqueleto de lo que parecía ser el último monje-estilista que había vivido allí hace más de 600 años.



Estos religiosos eran conocidos por ir a lugares apartados como columnas o pilares (del griego stylos) donde tuvieran paz y tranquilidad para sus oraciones. Por este motivo se les llama monjes-estilistas.

Sin embargo, aún hoy es desconocida la forma en la que se construyó aquel templo debido a la altura del monolito y la dificultad para escalar la alta roca.

Un nuevo visitante

Hasta hace algunos años, Katskhi era coronado solo con ruinas. Fue hasta la llegada del monje-estilista Maxime Qavtaradze, de 54 años, que volvió a tener vida. Este religioso vivió desde 2015 en la cima y solo bajaba dos veces a la semana para rezar con sus seguidores.

El maestro piensa que desde la cima se puede sentir a Dios. Foto: iStock

Desde ahí arriba, en el silencio, se puede sentir la presencia de Dios FACEBOOK

Pero la vida de Maxime no siempre fue así. Según una entrevista que le realizó el diario británico ‘Daily Mail’, cuando era joven bebía con sus amigos cerca al pilar, vendía drogas y hasta fue a prisión.



Al conocer la cárcel, el monje dejó sus vicios y, con 41 años, empezó a construir bloque a bloque la nueva iglesia de Katskhi. Desde ese momento su vida cambió por completo, pues en sus palabras es “desde ahí arriba, en el silencio, que se puede sentir la presencia de Dios”.



En 1993, Maxime tomó los votos monásticos y subió al pilar para comenzar su nueva vida. Según relata para el medio citado previamente, durante los dos primeros años no había nada arriba, así que dormía en una nevera vieja que lo protegía del clima.



Como resultado del interés en el sitio, ahora no todo es soledad, pues se instaló una pequeña comunidad creyente en la parte de abajo del pilar, quienes ayudaban a este monje en labores como la comida y los víveres.

‘El máximo confesor’, como se le conoció después, y la comunidad cristiana de la zona construyeron una escalera hasta la cima, llamada popularmente como ‘La escalera al cielo’. Luego, edificaron una cabaña y varias habitaciones donde el religioso pasaba sus días rezando o leyendo.



Cabe resaltar que esta escalera es la única forma de acceso al lugar y que, a un ritmo constante, se puede demorar hasta 20 minutos en subirla o bajarla. Así pues, Maxime recibía sus insumos por medio de una cuerda y un balde que funcionaba con poleas.



Actualmente, con 67 años, el monje habita en una zona baja del pilar debido al deterioro de su estado de salud.

La actualidad del pilar

Al complejo lugar solo pueden escalar los miembros laicos. Está completamente prohibido para cualquier otro tipo de población, más si se trata de una mujer, dado que estas nunca han podido acceder a otros templos de zonas montañosas en Georgia.



Es por esto que este sitio no se incluye en los circuitos turísticos internacionales, no tiene rutas de acceso sencillas y está muy lejos de las ciudades más importantes del país, lo que convierte el viaje hasta allí en una odisea.

Aunque es un lugar religioso, cada vez hay más turistas. Foto: iStock

No obstante, si usted no se quiere perder de la experiencia, sí es posible acceder a la base del pilar y tomar fotografías desde abajo del templo en el que han vivido distintos monjes.

