“Le pido al Espíritu Santo que ilumine mi existencia y que esta designación sirva para que todos en Colombia nos comprometemos a trabajar por la paz, por la vida y por la reconciliación. Que se acabe la guerra, que cese la violencia y que se acaben los secuestros”, dijo ayer monseñor Luis José Rueda Aparicio, de 61 años, al enterarse de que había sido designado (creado, en términos eclesiásticos) como el nuevo cardenal de Colombia.

Le agradeció al papa Francisco por la confianza depositada y extendió una oración por el eterno descanso de monseñor Elkin Álvarez, obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos (Antioquia) y secretario de la Conferencia Episcopal durante el 2016 y del 2019, y quien falleció al mediodía del sábado debido a un infarto fulminante. Tenía 55 años. De hecho, ayer en la tarde, monseñor Rueda —arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal— se disponía a viajar al municipio antioqueño de El Retiro para participar en las exequias de monseñor Elkin.



La noticia de su nombramiento se esperaba hace rato, pues Bogotá ha sido sede cardenalicia por excelencia y todos los que llegan a dirigir la curia capitalina terminan siendo elevados a tal dignidad. No en vano, a la catedral de la ciudad se le conoce como ‘primada’ (sede primacial) y al arzobispo, como el primado de Colombia. Él llegó a reemplazar al cardenal Rubén Salazar, quien ocupó ese cargo durante diez años, mientras también llevaba en sus hombros a la Iglesia colombiana como presidente del Episcopado. Salazar, de 79 años, goza del buen retiro desde el 2020, en plena pandemia, cuando el papa Francisco nombró a Luis José Rueda como su sucesor.



Luis José Rueda fue designado como arzobispo de Bogotá en mayo del 2020, en plena pandemia. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Así las cosas, Colombia, un país mayoritaria e históricamente católico, queda con cuatro cardenales, aunque de esos, tres ya son eméritos, debido a su edad: Pedro Rubiano Sáenz (90 años), Rubén Salazar Gómez (cumplirá 80 el próximo 22 de septiembre) y Jorge Enrique Jiménez, de 81 años y creado cardenal el 29 de mayo del 2022. Y a sus 61 años, el cardenal Rueda tiene toda una carrera en la Iglesia Católica universal que le permitirá votar en el próximo cónclave —del que saldrá elegido un nuevo Papa— y también podría llegar a ser elegido como pontífice, aunque es muy pronto para sugerir esa posibilidad.



Monseñor Rueda nació en San Gil el 3 de marzo de 1962, en un hogar creyente conformado por Luis Emilio Rueda Joya y Socorro Aparicio. Y es el décimo entre once hermanos. Bachiller técnico en metalistería, trabajó en construcción al lado de su padre, colaboró en una emisora de su pueblo y hasta fue repartidor de periódicos. Ingresó al Seminario de San Gil, hizo estudios de teología en Roma y celebró su primera eucaristía en el templo de su parroquia natal, en San Gil, el 24 de noviembre de 1989, meses después de su ordenación.



En el 2018 fue ordenado arzobispo de Cauca después de haber ocupado ese mismo cargo en Montelíbano (Córdoba), territorios donde conoció la realidad del conflicto armado, de la mano de las víctimas. Conocedor de esos contextos, habla fuerte sobre lo que pasa en el país.



Sobre la paz total del Gobierno Petro, en una entrevista con Yamid Amad publicada en este diario el pasado 2 de abril, respondió: “Creo que es una propuesta con pensamiento grande y que la necesita Colombia, después de haber vivido siete décadas de un conflicto que parece no tener fin y solo ha vivido un momento de esperanza cuando se firmó el acuerdo en La Habana con el presidente Santos y las Farc”. Y añadió: “La ‘paz total’ debe apuntar cinco elementos fundamentales: narcotráfico, minería ilegal, corrupción, abandono y la no presencia institucional en distintos territorios”.



Isabel Corpas de Posada, doctora en teología, considera que sus retos serán los mismos que “ha enfrentado valientemente” en los últimos tiempos, como el compromiso de la Iglesia en la construcción de la paz en Colombia. Y también los escándalos de pederastia, teniendo en cuenta que en febrero pasado les pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y emprendió una iniciativa que busca esclarecer, desde la Iglesia, esta problemática en el país.



