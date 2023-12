La importancia de la penitencia durante el Adviento en preparación a la Navidad

La Navidad es una de las temporadas más esperadas por muchos y es que es vista como la oportunidad perfecta para comer de más, beber licor, destapar regalos y festejar con música de temporada.

No obstante, el fin con el que la iglesia Católica inició esta celebración no tiene mucho que ver con lo anteriormente mencionado, pues en realidad es una época de reflexión, ayuno y preparación para la venida de Jesús llamada 'Penitencia en Adviento'.



(No deje de leer: ¿Por qué el Papa Francisco pide sobriedad y silencio durante el Adviento? Le contamos).

En el portal web de Catholic Herald, se lee que, el Adviento “significa el tiempo de la venida del Señor (adventus: venida, advenimiento)”. Es una temporada en la que los creyentes se preparan en oración para la segunda venida de Jesucristo, recordando su nacimiento, para luego proseguir con un nuevo año litúrgico.

La Navidad es una época de oración para los católicos. Foto: istock

El verdadero significado de la Navidad

Alrededor de mediados de noviembre se inicia el Adviento, celebración católica con una primera fase en la que se recuerda la parte histórica de como el hijo de Dios se hizo carne para traer buenas noticias a los seres humanos. De la misma manera, el color que vestirán los sacerdotes es el morado.



(Le podría interesar: ¿Qué es el Adviento y qué ocurre en esa temporada? Le contamos).



Luego de cuatro domingos de misas, que se realizan durante el periodo de Adviento, empieza la Navidad, en la que se invita a vivir con alegría, a través de la Eucaristía y los demás sacramentos; finaliza el 10 de enero.

El Padre Alexander Díaz, en su artículo ‘¿Qué es el tiempo del Adviento?’, en la página de Catholic Herald, insiste en que: “Este tiempo nos invita a implorar la venida de El Salvador, invitados a vivir en una permanente actitud de conversión. Merece la pena aprovechar y vivir este tiempo en comunidad, como pueblo de Dios peregrino, preparándonos a celebrar la Navidad. Que esta experiencia de esperar, de clamar y celebrar Su venida fortalezca nuestra experiencia de fe”.

‘¿Qué es el tiempo del Adviento? Foto: istock

El sitio web ‘El catolicismo’, hace hincapié en que, hoy en día, lo único que se mantiene de la Penitencia en Adviento, son los villancicos, las novenas de aguinaldos, esto en algunos países de Latinoamérica.



Igualmente, invitan a recuperar el 'Adviento como un tiempo Penitencial', en la que se hace ayuno y los creyentes se preparan con la oración para el fin de los tiempos.



(Lea también: Oraciones de amor para rezar en Adviento y Navidad con los niños).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

