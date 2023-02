Detrás de la histórica solicitud de perdón que hizo este jueves el máximo representante de la Iglesia católica en Colombia, monseñor Luis José Rueda, por los abusos sexuales cometidos por miembros de esa institución en el país, hay una larga lista de víctimas, muchas de las cuales aún no han salido a exigir que se castigue a sus agresores.



“Reconocemos que todo caso de abuso sexual es un crimen, es un pecado grave, es un delito; por tanto, pedimos perdón a quienes han sufrido este flagelo por parte de algún miembro de la institución católica”, dijo el también arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, al cierre de la Asamblea Plenaria de Obispos.



La declaración se dio horas después de que monseñor Luis Manuel Alí, secretario general del Episcopado colombiano, anunció en rueda de prensa, el jueves, que la Iglesia estaba lista para dar un paso largamente esperado: el reconocimiento de que en Colombia un número aún no determinado de niños y niñas fueron víctimas de sacerdotes pederastas.

Se trata de un lastre que ha venido cargando desde hace varias décadas la Iglesia católica en todo el mundo y que, sin embargo, en el país apenas empieza a mostrar sus verdaderas dimensiones. Y a todas las luces, las cifras oficiales se quedan cortas frente a la realidad.



La Fiscalía registró en los últimos 13 años apenas 42 denuncias de pederastia en los que los agresores fueron sacerdotes católicos. De esos casos, 20 estaban en indagación, uno en investigación, 15 en juicio y seis en ejecución de penas. Algunas de las víctimas acudieron a denunciar décadas después de los hechos y por eso la Fiscalía habla de personas entre los 1 y los 59 años.

“Se está dando un paso importante porque en mi caso, y en muchos otros casos, la Iglesia, como siempre, se ha limitado a no reconocer a las víctimas. Aunque ya no me reconozco como víctima sino como sobreviviente. Y durante todos estos años he sentido la indiferencia de la Iglesia”, le dijo a EL TIEMPO Raúl Bonilla, un patrullero de la Policía que, a sus 13 años, fue abusado sexualmente por el sacerdote Yesid Dolores González en la inspección La Palmera, en el municipio de San Carlos de Guaroa (Meta). Entonces, Raúl era acólito.

Esta semana, el obispo de Armania, monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, se refirió a las denuncias sobre presunto abuso sexual a menores de edad en Quindío y que involucran a 13 sacerdotes de esa zona del país. “Nos duele y pido perdón en nombre de la Iglesia”, señaló a través de un comunicado que fue publicado luego de que el periodista Juan Pablo Barrientos interpuso una acción de tutela para conocer los nombres de los involucrados. Esas palabras de arrepentimiento se han vuelto recurrentes en algunas parroquias pero nunca, como ayer, habían sido pronunciadas de manera clara y vehemente por las máximas cabezas de la Iglesia colombiana.

Los casos de Armenia se suman a los 38 sacerdotes que estarían relacionados con pederastia en Villavicencio y que el propio papa Francisco pidió investigar en el 2021. Un reportaje multimedia publicado por este diario en 2019 reveló que había 57 procesos penales contra miembros de la Iglesia en el país, la mayoría en Antioquia.

En ese momento, la Fiscalía informó que buscaba desarchivar casos cerrados e investigar a quienes por acción u omisión encubrieron a los curas abusadores. Y el año pasado, la Conferencia Episcopal aseguró en entrevista con este diario que las investigaciones serían una prioridad para el primer semestre, pero que “no es una tarea sencilla porque cada diócesis tiene una manera diferente de manejar sus registros”.



Reparación integral



“La violencia y los diversos tipos de abuso están arraigados en la sociedad contemporánea; también en la sociedad colombiana. No estamos, por tanto, ante una situación que afecte exclusivamente a la Iglesia. Reconocemos que, dada la dignidad de los distintos ministerios, nos cabe una muy alta responsabilidad en los eventos en que algún miembro de la Iglesia se relacione violenta o abusivamente con creyentes o no creyentes”, reza el protocolo anunciado.

Pese a que la Iglesia anunció que reparará “integralmente” a las víctimas de los sacerdotes abusadores, hasta ahora no ha informado cuántas denuncias hay en su contra en todo el país. Y la justicia, como lo muestra el informe de la Fiscalía ya mencionado, sigue investigando los casos uno a uno, pero no en el contexto de práctica sistemática que sí ha sido adelantado en otras naciones, como Estados Unidos o Francia, en donde una comisión independiente reveló que hubo al menos 216.000 casos de pederastia entre 1950 y 2020.

Monseñor Luis Manuel Alí aclaró que no es la primera vez que la Iglesia les pide perdón a las víctimas de abuso sexual por parte de clérigos.

“El papa Francisco lo ha realizado, los señores obispos lo han hecho, aquí lo hemos expresado también en las ‘Líneas guía’. Pero, a veces, también es necesario hacer concretos esos gestos de perdón y en cada uno de los casos y situaciones somos muy conscientes de que eso es muy importante para las víctimas y fundamental en el proceso de reparación integral”, manifestó el prelado, psicólogo de profesión y miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores desde el 2014, y quien ha liderado, en Colombia, este tema tan espinoso para el clero.

“Ante las denuncias de casos de abuso, los sacerdotes son inmediatamente removidos de su cargo y alejados de la comunidad. Cualquier denuncia que tengamos inmediatamente el sacerdote se separa, esto es lo que se llama las medidas cautelares canónicas y si la justicia ordinaria dice que tiene también que ir a la cárcel, va. Tenemos claro que un sacerdote es un ciudadano”, aseguró el también vocero del Episcopado, quien ha insistido en que esta situación “nos ha dolido mucho y por eso intentamos repararla”.

En los protocolos anunciados por el Episcopado y conocidos por la prensa se habla de reparación integral, pero no de indemnizaciones económicas. El único caso conocido con un fallo resolutorio en esta medida, en el país, ocurrió en la Diócesis del Líbano-Honda, en el Tolima. Mediante sentencia judicial, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, fue conminada a reparar, con una suma que superó los 400 millones de pesos, a la familia de un par de niños desplazados por la violencia que fueron abusados por el párroco Luis Enrique Duque. Eso se lo afirmó a EL TIEMPO el abogado Jaime Berján, quien manejó el caso, ocurrido entre los años 2007 y 2008. Y después de un largo litigio, la indemnización se hizo efectiva en el año 2019.

Duque, nacido en Santuario (Antioquia) y párroco en una iglesia de El Líbano (Tolima), está encerrado en la cárcel desde mayo del año 2010 por haber abusado sexualmente a dos hermanos, de 7 y 8 años.

“Respecto al tema de la compensación económica, si la víctima lo demanda, los criterios de esa reparación deben estar determinados en casos concretos mediando decisión judicial, como ya ha sucedido en algunos casos en Colombia”, le dijo monseñor Alí a EL TIEMPO. Y señaló que el tema del perdón hace parte también de un enfoque privado de reparación.

“Hemos aprendido, en estos años, que también es importante realizar todo un trabajo reparador en las comunidades de fe donde sucedieron estos casos. Generar encuentros de escucha para las personas de la comunidad que se han visto afectadas por la situación”, añadió monseñor Alí.

Casos en el mundo y mensajes reiterativos del Papa

Durante los diez años de pontificado, el papa Francisco ha sido enfático en decir que los casos de abusos sexuales a menores de edad por parte de miembros de la Iglesia católica son una “vergüenza” y ha cuestionado la “incapacidad” de la institución para poner las denuncias “en el centro de sus preocupaciones”. Además, ha señalado que “el camino” que se ha tomado sobre este tema es “irreversible” y se basa en un proceso de estricta “tolerancia cero”.

Y no es para menos. En los últimos años, en varios países se han revelado informes que dan cuenta de decenas de miles de víctimas. El punto inicial que puso sobre la mesa de la opinión pública internacional este tema fue en 2002, cuando el periódico 'Boston Globe' reveló la participación de sacerdotes en violaciones de niños en Estados Unidos y cómo la cúpula eclesiástica estaba ocultando los abusos sexuales cometidos. Ese año, unas 1.500 personas reconocieron haber sido víctimas, según registros.



Con el tiempo se fue conociendo la magnitud del problema. Abogados especializados aseguraron que más de 11.000 denuncias han sido presentadas contra obispos pedófilos en ese país. En agosto de 2018, se reveló que al menos mil niños fueron víctimas dde abuso por más de 300 obispos en el estado de Pensilvania, un hecho que hizo que dimitiera el arzobispo Donald Wuerl. Además, el año pasado, la arquidiócesis de Santa Fe acordó pagar 121 millones de dólares como indemnización a 375 personas víctimas de abuso sexual.

En Australia, una comisión creada por el Gobierno determinó que el 58 por ciento de las denuncias por abuso a menores entre 2013 y 2017 ocurrieron en instituciones religiosas. Y que entre 1950 y 2010, al menos el siete por ciento de curas fue acusado de cometer actos pedófilos. Según los reportes, más de 4.400 casos fueron denunciados entre 1980 y 2015.

Uno de los casos que sacudió al Vaticano fue el del cardenal australiano George Pell, quien había sido muy cercano al papa Francisco. En 2019 fue enviado a la cárcel por la violación de dos adolescentes en la década de los 90, aunque fue absuelto un año después.



En España, la Iglesia católica dijo que tiene registrados más de 500 casos de abusos sexuales a menores de edad. La mayoría corresponde a denuncias de hace más de tres décadas.

En Alemania, en marzo de 2021 se conoció un informe que mostraba que cientos de menores habían sufrido violencias sexuales entre 1975 y 2018, en la diócesis de Colonia. Los datos se sumaron a los que habían sido revelados tres años antes por investigadores y que indicaron que 3.677 menores de 13 años habían sido víctimas de abuso por parte de 1.670 religiosos, entre 1946 y 2014, en ese país.

En Latinoamerica se conoce que en Chile, hasta 2019, más de 200 miembros de la Iglesia fueron investigados por 150 casos de abusos sexuales. En México, al menos 170 menores de edad fueron víctimas de 27 sacerdotes entre 1941 y 2019. En Perú, la justicia civil condenó a prisión a tres sacerdotes por abusos y en Ecuador condenaron a nueve años de cárcel a un padre que abusó de dos hermanas.

