Frases indignantes de miembros de la Iglesia Católica sobre pederastia

En marzo de 2019 una entrevista de ‘defensa’ dejó a muchos televidentes indignados. Tito Rivera, sacerdote chileno, fue acusado de abuso sexual por Daniel Rojas Álvarez . Tito dio varias declaraciones a los medios de comunicación con el fin de ‘limpiar su imagen’, sin embargo, es posible que haya contribuido a lo contrario. Dijo, entre otras cosas: “Él (Daniel) parece gozar con las fantasías sexuales que relata”; “he tenido algunas conductas homosexuales, sí, pero no me reconozco como un homosexual”. Cerró sus insólitas declaraciones asegurando que “el 50 % de sacerdotes chilenos son homosexuales” y “el ser humano está destinado a tener actividad sexual, es imposible no hacerlo”.