El papa Francisco pidió este domingo que llegue la paz a Ucrania arrastrada "por una guerra cruel e insensata", en su tradicional mensaje de Pascua, leído desde el balcón de la logia central de la fachada de la basílica de San Pedro antes de la bendición Urbi et Orbi.



(En video: Domingo de Resurrección 2022: origen, significado y qué se celebra).



Tras celebrar la misa del Domingo de Resurrección en la plaza de San Pedro ante 50.000 personas, el papa se refirió a la "incredulidad" que estamos probando con esta "Pascua de guerra".

Francisco lamentó que tras la pandemia era el momento de salir juntos de la mano y, sin embargo, "estamos demostrando que tenemos todavía en nosotros el espíritu de Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo".



Y su llamamiento fue: "¡Dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros países!". "Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la destrucción de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. Que un nuevo amanecer de esperanza despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte", dijo. "Que se elija la paz. Que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre", aseveró Jorge Bergoglio asomado al balcón en el que se presentó al mundo como Papa el 13 de marzo del 2013.



(Lea además: La Iglesia llama a los candidatos a ser un ejemplo de reconciliación).



Y rogó: "Por favor, no nos acostumbremos a la guerra, comprometámonos todos a pedir la paz con voz potente, desde los balcones y en las calles".



El pontífice también pidió "para que los responsables de las naciones escuchen el grito de paz de la gente" y "que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi sesenta años: ¿Vamos a poner fin a la raza humana o deberá renunciar la humanidad a la guerra?", como se lee en el manifiesto Rusell-Einsten del 9 de julio de 1955 que los dos científicos hicieron para pedir un desarme en vista del peligro nuclear derivado de la Guerra Fría.



El pontífice mencionó además "a las numerosas víctimas ucranianas, a los millones de refugiados y desplazados internos, a las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos, a las vidas destrozadas y a las ciudades arrasadas".

Acceso "libre" a los lugares santos de Jerusalén

Facebook Twitter Linkedin

Se estima que unas 50.000 personas asistieron a la ceremonia, durante la que el pontífice enumeró graves problemas que aquejan al mundo y rogó a Dios por la paz de Ucrania. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA

El pontífice oró también por la paz en medio oriente, "devastado por años de divisiones y de conflictos", y abogó por un acceso "libre" a los lugares santos de Jerusalén, donde en los últimos días los enfrentamientos entre fieles musulmanes y las fuerzas israelíes dejaron decenas de heridos en la explanada de las Mezquitas.



"Que los israelíes, los palestinos y todos los habitantes de la Ciudad Santa, junto con los peregrinos, puedan experimentar la belleza de la paz, vivir en fraternidad y acceder con libertad a los Santos Lugares, respetando mutuamente los derechos de cada uno", dijo durante la tradicional bendición Urbi et Orbi.



(También: Sermón de las Siete Palabras: Iglesia llama a detener la violencia).



Los nuevos enfrentamientos entre israelíes y palestinos se produjeron este domingo cuando se celebran la misa de pascua cristiana y las oraciones por pessah, la pascua judía, y por el mes musulmán de ramadán en la Ciudad Vieja de Jerusalén, centro a veces conflictivo donde coinciden las tres religiones monoteístas.

Su pedido por América Latina

Facebook Twitter Linkedin

Imagen del Papa durante la celebración de la Misa de Pascua, en la plaza de San Pedro, ante miles de fieles. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA

Como suele ser habitual, el pontífice aprovechó el mensaje de Pascua, antes de su bendición Urbi et Orbi, para enumerar los problemas y conflictos que aquejan al mundo.



"Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina que, en estos difíciles tiempos de pandemia, han visto empeorar, en algunos casos, sus condiciones sociales, agravadas también por casos de criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico", dijo el Papa sin citar ningún país en particular como en otras ocasiones.



Además de pedir por la paz para Ucrania, Oriente Medio o en el continente africano, rogó porque "el Señor Resucitado acompañe el camino de reconciliación que está siguiendo la Iglesia Católica canadiense con los pueblos indígenas", en referencia a los casos de abusos, torturas y maltratos a los niños de los pueblos originarios en los internados católicos por orden del gobierno canadiense en los llamados procesos de asimilación.



"Queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae consigo consecuencias que afectan a la humanidad entera: desde los lutos y el drama de los refugiados, a la crisis económica y alimentaria de la que ya se están viendo señales", advirtió también el

Papa. Y pidió que "ante los signos persistentes de la guerra, como en las muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia".



"¡Dejémonos vencer por la paz de Cristo! ¡La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos!", concluyó su mensaje.

Con información de EFE y AFP

Encuentre también en Vida:

Tenga en cuenta: pronóstico del clima para el sábado y el domingo santos

Tochecito: así quieren salvar de la desaparición a la palma de cera