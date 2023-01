La iglesia católica ha vuelto a estar nuevamente en la mira de todo el mundo; en esta oportunidad, por unas explosivas declaraciones del papa Francisco a la agencia de noticias independiente ‘Associated Press’ (AP). Sin ‘pelos en la lengua’, el pontífice se refirió a un tema que, por mucho tiempo, ha sido tabú dentro de muchos ámbitos -especialmente, en la religión-: se trata de la homosexualidad.



“El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bien, pero primero distingamos entre un pecado y un crimen. También es pecado faltar a la caridad con el prójimo”, señaló la máxima autoridad de la iglesia católica en diálogo con la agencia citada anteriormente.

Si bien el Papa reconoció que a lo largo y ancho del mundo aún existen obispos católicos que discriminan a la comunidad LGBTIQ y, además, apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad, también dejó en claro que sus actitudes responden, en parte, a los contextos culturales en los que están inmersos.



Para romper con estas creencias, que contribuyen a marginalizar a esta comunidad y a socavar sus derechos, el líder de la Iglesia cree que los obispos deben pasar por un proceso de conversión con el objetivo de “mostrar ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros”.

El pontífice señaló que la Iglesia debe trabajar para poner fin a las leyes que socavan los derechos de las personas homosexuales. Foto: Fabio Frustaci. EFE / iStock

De los 195 países que existen en el mundo -reconocidos por la ONU-, al menos 67 jurisdicciones penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo (con sentencias que van desde unos pocos meses a muchos años de prisión, o incluso castigos corporales como flagelaciones públicas) y “11 de ellos pueden aplicar o aplican la pena de muerte, según The Human Dignity Trust -que ha sido un actor principal en la lucha y la obtención de la despenalización de las personas LGBT-”, de acuerdo con ‘AP’.



Este panorama bien lo conoce el papa Francisco, quien declaró las normas en contra de la homosexualidad como “injustas” y merecedoras de ser erradicadas por parte de la iglesia católica. “Tienen que hacerlo (ponerles fin)”, señaló para ‘AP’.

Para dejar en claro su posición respecto al tema, el pontífice acudió al catequismo de la Iglesia. “Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad”, concluyó el Papa.

Como arzobispo de Buenos Aires, la actual autoridad del Vaticano se mostró a favor de ofrecer protecciones legales a las parejas del mismo sexo. En el año 2020, por ejemplo, el documental ‘Francesco’ lo confirmó cuando el Papa afirmó que “los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia”.



No obstante, estuvo en el ojo del huracán en al año 2021 por un decreto emitido por la oficina de doctrina del Vaticano en el que se especifica que la Iglesia no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo “porque Dios no puede bendecir el pecado”.

Otras revelaciones de la entrevista

Aunque la homosexualidad fue un tema clave durante la entrevista, no fue el único. El pontífice romano también se refirió a su estado de salud. “Estoy bien de salud. Por la edad que tengo, estoy normal”, dijo a la agencia de noticias ‘AP’ Francisco, quien tiene 86 años.



Como si fuera poco, también se sinceró respecto a una noticia que conmocionó a la iglesia católica hace unas cuantas semanas: la muerte de Benedicto XVI, el expontífice que se atrevió a renunciar en el año 2013. Con respecto a esto, no cerró la posibilidad de considerar un futuro retiro voluntario. De hacerlo, llevaría el cargo de obispo emérito de Roma y viviría en la residencia para sacerdotes retirados en la diócesis de la capital italiana.

La autoridad de la iglesia católica no descarta renunciar a su cargo. Foto: EFE

“Él todavía era esclavo (Benedicto XVI tras su retiro), entre comillas, de un Papa, ¿no? De la visión de un papa, de un sistema. Esclavo en el sentido bueno de la palabra. En el que no era del todo libre, como quizás hubiera querido él volver a su Alemania y seguir desde ahí estudiando teología”, señaló el líder del Vaticano.

