La invitación del Papa Francisco para esta Cuaresma y su reflexión sobre Gaza

La lectura Bíblica del día, que sirvió de base para la reflexión del Papa Francisco, narró el episodio en el que Jesús expulsa a los vendedores del templo. En este pasaje, Jesús voltea las mesas de los cambistas y reprende a todos, diciéndoles: "No conviertan la casa de mi Padre en un lugar de comercio".



"De hecho se trata de dos modos distintos de presentarse ante el Señor en el templo entendido como mercado para estar bien con Dios", señala el Santo Padre en su discurso desde la Plaza Mayor el pasado 4 de marzo.



El Papa hizo una reflexión invitando a la comunidad religiosa a mejorar y tener una relación más cercana con Dios, y entre todos en esta Cuaresma.



(Lea también: Embajador en Argentina sigue en consultas hasta que Milei 'cambie su proceder': Murillo)

También explicó que "Jesús hoy es duro porque no acepta que el templo mercado sustituya al templo Casa, no lo acepta", explicando que Jesús no acepta la relación comercial que tienen los fieles con Dios.



En su reflexión, el Santo Padre manifiesta que no acepta que los puestos de venta sustituyan a la mesa familiar, que los precios del mercado hagan los abrazos, y que las monedas tomen el lugar de las caricias, ya que "esto crea una barrera entre Dios y el hombre y entre hermano y hermano mientras Cristo vino a traer comunión, a traer misericordia, es decir, perdón para traer cercanía".



(Lea también: Las 9 denuncias claves de Federico Gutiérrez contra la alcaldía de Daniel Quintero)



La invitación también la extendió para el camino de Cuaresma, que es hacer de nosotros y nuestro al rededor "más casa y menos mercado".



Llamó a una autoreflexión para preguntarnos como es nuestra oración, a pensar si es un precio que hay que pagar o "es el momento del abandono confiado durante el que no se mira el reloj", es decir, si es un momento de reflexión sin distracciones.

Asimismo, en su reflexión el Sumo Pontífice hizo un llamado para que cuestionemos cómo es nuestra relación con los demás, ya que según dice, espera que sea sin esperar algo a cambio.



El Santo Padre mencionó la situación en Gaza. "Llevo cotidianamente en el corazón con dolor la situación de Palestina e Israel, con miles de muertos, personas desoladas, la inmensa destrucción causada, pienso en los indefensos que ven comprometido su futuro", manifestó con gran preocupación la situación de los afectados por este conflicto.

Facebook Twitter Linkedin

El Papa dando su reflexión desde La Plaza Mayor. Foto: Vaticano News YouTube.

En su discurso hizo un llamado a los gobernantes preguntándoles si verdaderamente se piensa construir un mundo mejor de este modo y si verdaderamente se piensa llegar la paz.



"Basta por favor, deténganse", y pidió que liberen a todos los rehenes para que vuelvan con su familias.



Igualmente, recuerda la situación en Ucrania: "por favor no olvidemos la martirizada Ucrania, hay tanto dolor allí".

Lea más noticias El Tiempo:

Revelan video del fatal accidente de motociclista en Bogotá: trató de esquivar un hueco

Olmedo López, ex jefe de la UNGRD, compró casa que figura en papeles en 500 mil pesos

Un veterinario reveló cuáles son los cinco animales que no hay que tener como mascota