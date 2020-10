Estos son los principales puntos de la nueva encíclica del papa Francisco "Fratelli tutti" (Todos hermanos) sobre la fraternidad y la amistad social divulgada este domingo en el Vaticano.



No al individualismo

El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma

de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda

la humanidad.



Una sociedad fraternal será aquella que promueva la educación para el diálogo con el fin de derrotar al "virus del individualismo radical" y permitir que todos den lo mejor

de sí mismos.

Las tres T

Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz, y no la estrategia carente de sentido y corta de miras

de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas".



La paz real y duradera sólo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana.

No al neoliberalismo

El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente.



El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico 'derrame' o 'goteo' -sin nombrarlo- como único camino para resolver los problemas sociales.



La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos.



La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que, además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar

la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos.

Acabar con el hambre en el mund

Todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. Por eso la política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos principales e imperiosos el de acabar eficazmente con el hambre.



Porque cuando la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos tratándolos como a cualquier mercancía, millones de personas sufren y mueren

de hambre.



Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalienable.

El nacionalismo ciego

Los nacionalismos cerrados expresan en definitiva esta incapacidad de gratuidad, el error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al resto estarán más protegidos.



El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así, se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores.



Sólo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro.

El insano populismo

El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos.



En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas.



Hay un insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para (...) instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder.

La memoria

Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. íNo por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa.



Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus familiares desaparecidos.

El sueño

Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, que podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial

de hermandad.(...) Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en

la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. íQué importante es soñar juntos!

