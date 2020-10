El sacerdote youtuber nombrado obispo por el Papa Francisco

Aciprensa, la agencia de noticias del Vaticano, informó sobre la decisión del Papa Francisco de nombrar como nuevo Obispo de Springfield, en Massachusetts (Estados Unidos), al P. William D. Byrne, sacerdote conocido también por ser el presentador en YouTube de una popular serie con enseñanzas de la Iglesia.



"El sacerdote, conocido como “Bill”, pertenece a la Arquidiócesis de Washington y se prevé que el 14 de diciembre sea su consagración episcopal en la Catedral de San Miguel Arcángel e instalación como décimo Obispo de Springfield, diócesis con casi 165 mil católicos, 79 parroquias y siete centros de misión", explicó el medio.



Sobre el obispo, se menciona que tiene 56 años y conduce la serie “5 things with Fr. Bill Byrne” (Cinco cosas con el P. Bill Byrne) del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Washington.



Allí el sacerdote explica de forma sencilla, breve y amigable temas relacionados con la doctrina católica.



"El obispo electo es también columnista y el hermano menor de la religiosa Deirdre “Dede” Byrne, POSC, cirujana, militar retirada y religiosa que se presentó en la Convención Republicana Nacional para manifestar su rechazo al aborto y su respaldo a la defensa del derecho a la vida".

Perfil del P. William D. Byrne

El Papa Francisco nombró a Mons. Byrne como “Misionero de la Misericordia” durante el Año Jubilar de la Misericordia de 2016.



Además, enseñó homilética durante nueve años a los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano en Roma, y en 2007 se encargó de la homilía de una Misa con 20 mil jóvenes católicos en la noche anterior a la Marcha por la Vida realizada en Washington D.C.



Creció en McLean, Virginia, un suburbio de Washington D.C., y es el menor de ocho hermanos. Su padre falleció en 2011.



Se graduó en el College of the Holy Cross ubicado en Worcester, Massachusetts. Trabajó como maestro por tres años y luego, como estudiante del Pontificio Colegio Norteamericano, culminó sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma. Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Washington el 25 de junio de 1994.



En un artículo para el sitio web “DC Priest”, dedicado a promover las vocaciones sacerdotales en la Arquidiócesis de Washington D.C., el obispo electo dijo que tardó varios años en discernir su vocación y que decidió ser sacerdote en su tercer año de seminario.



Además, señaló que su familia católica “es y fue el semillero perfecto” para que surja una vocación. No obstante, precisó que si bien su llamado al sacerdocio fue una fuente de alegría para sus padres, eso fue solo “una ventaja adicional”, pues “mi vocación era mía, un regalo de Cristo que necesitaba apreciar y guardar como el precioso regalo que es”.



