El papa Francisco no podrá viajar a Kiev ni a Moscú en las próximas semanas por recomendación médica debido a sus problemas de rodilla, según afirmó el propio líder religioso en una entrevista a una cadena televisiva lusa.



"Ahora no puedo ir porque después del viaje a Canadá la recuperación de la rodilla se resintió un poco y el médico me lo prohibió", afirmó el papa en una entrevista con la cadena TVI/CNN.



El líder religioso había expresado anteriormente su intención de visitar Kiev, por invitación de las propias autoridades ucranianas, tras la visita a Canadá, que realizó en julio.



Tampoco dio fechas futuras: "Está en el aire. Todavía no lo sé", añadió, aunque precisó que está "dialogando" con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su hómologo ruso, Vladímir Putin. Resaltó que han viajado desde el comienzo de la guerra tres representantes del Vaticano a Kiev y que su presencia allí "es fuerte".



"He mantenido el contacto por teléfono. Hago lo que puedo. Pido a todas las personas que hagan lo que puedan. Entre todos se puede hacer alguna cosa. Y acompaño con mi dolor y con mis oraciones todo lo que consigo. Pero la situación es realmente trágica", apuntó.



Abogó también por el diálogo para "avanzar": "¿Sabe quien no sabe dialogar? Los animales. Son puro instinto. Si se deja llevar por el puro instinto... Por otro lado, el diálogo es dejar de lado el instituto y escuchar. El diálogo es difícil", expuso.



Por ahora, se mantiene la visita del 13 al 15 de septiembre del papa a Kazajistán.



EFE

