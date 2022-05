James Martin, un sacerdote jesuita y activista de los católicos que hacen parte de la comunidad LGBTI, envió una carta al papa Francisco haciéndole llegar las preguntas más frecuentes de los creyentes que son familiares de personas homosexuales y personas LGBTI en sí.



Las tres preguntas que Martin envió al sumo pontífice fueron publicadas junto a las respuestas del Papa en un comunicado oficial del Vaticano. El sacerdote jesuita fue nombrado en el 2017 como consultor de la Secretaría General de Comunicaciones del Vaticano.

De acuerdo al medio alemán ‘DW’, Martin elevó tres consideraciones que le han llegado de los feligreses. A continuación las tres preguntas que más comúnmente ha recibido el sacerdote estadounidense:



(Puede interesarle: El papa pide que se trate mejor a suegras, pero que ellas no critiquen).



¿Qué diría que es lo más importante que las personas LGBTI deberían saber de Dios?, ¿qué le gustaría que la gente LGBTI supiera de la iglesia? Y finalmente, cerraba las preguntas con ¿qué le diría a un católico LGBTI que ha sufrido el rechazo de la Iglesia?

El catolicismo no discrimina, (...) es un rechazo de personas dentro de la Iglesia FACEBOOK

TWITTER

“Dios es padre y no reniega de ninguno de sus hijos”, así contestó el pontífice argentino a estas dudas de los creyentes homosexuales. Para el papa Francisco, aunque el matrimonio católico es entre hombre y mujer exclusivamente, en ninguna parte se exige la expulsión ni el maltrato a las personas LGBTI en el dogma católico.



(Lectura sugerida: Monseñor Juan Carlos Barreto es el nuevo obispo de la Diócesis de Soacha).



“El estilo de Dios es cercanía, misericordia y ternura”, afirmó el sumo pontífice. De hecho, asegura que la Iglesia como casa de Dios también es hogar y debe contener a todos los creyentes independiente de sus orientaciones sexuales.



Respecto a las experiencias de rechazo y ostracización de los católicos homosexuales, el papa también hizo una declaración contundente: “El catolicismo no discrimina, por lo tanto no es un rechazo de la Iglesia, sino de personas dentro de la Iglesia”.

Facebook Twitter Linkedin

El sumo pontífice ha expresado la importancia de que la Iglesia sea un espacio de reunión para todos los creyentes sin discriminación. Foto: FABIO FRUSTACI EFE/EPA

Incluso explicó que una Iglesia que esté enfocada en mantenerse pura y ser excluyente se aleja de la religión y empieza a operar como una secta. “La Iglesia es madre y convoca a todos sus hijos”, concluyó el papa Francisco.



(Antes de irse: El papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Villavicencio).



A inicios del 2022, Francisco encomendó a los creyentes a acompañar a sus hijos en su camino como personas de orientación sexual diversa.

Otras noticias

Sacerdotes rusos se exponen a multas si condenan operación en Ucrania

‘El desplazamiento vuelve a ser preocupante’: monseñor Héctor Fabio Henao

La asombrosa historia del beato paisa de cadáver incorrupto

Santos católicos que tuvieron heridas de la pasión de Cristo en su cuerpo

Tendencias EL TIEMPO.