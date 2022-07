En una entrevista dada por el papa Francisco a las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Alazraki para el canal de streaming ViX de Televisa Univision, además de referirse a su estado de salud y los rumores sobre una posible renuncia, el pontífice también fue consultado sobre su relación con Cuba, al completarse un año tras las protestas del 11J en la isla.



"Yo quiero mucho al pueblo cubano y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana y también lo confieso, con Raúl Castro tuve una relación humana", manifestó el papa.



El líder de la Iglesia Católica aprovechó para expresar que se sintió contentó ante los acercamientos que alcanzó el gobierno de la isla, encabeza en ese momento de Castro, con Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama. "Fue un buen paso adelante, pero que se detuvo ahora", dijo.



Y añadió: "En estos momentos se están haciendo diálogos de sondeo para acortar distancia. Cuba es un símbolo, tiene una historia grande, yo me siento muy cercano, incluso a los obispos cubanos".

Durante la entrevista las periodistas también le preguntaron sobre cuál es su apreciación frente a quienes lo tildan de comunista. Sobre este tema el papa Francisco señaló que hay ciertos grupos de medios de comunicación muy ideologizados que se dedican a ideologizar la postura de otros.



​"A veces no saben distinguir lo que es el comunismo del nazismo, del populismo o del popularísimo. Cuando me acusan de comunismo digo qué trasnochado que está esto, esas acusaciones ya pasaron, lo veo como trasnochado, no me preocupa, la hacen de pequeños grupos ideologizados", aseguró el pontífice.



En la misma entrevista, aunque el papa Francisco ya ha desmentido los rumores que han circulado sobre una posible renuncia, debido a los problemas de salud que lo han aquejado en los últimos meses por sus dolencias de rodilla, el pontífice, al ser consultado por las periodistas de Univisión sobre donde viviría en el caso hipotético de que dejara su cargo como líder de la Iglesia, afirmó que no sería ni en Argentina ni el Vaticano.



