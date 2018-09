La lección de sexualidad que le dio el Papa a una joven francesa

Durante una audiencia el lunes pasado con un grupo de jóvenes de la diócesis de Grenoble-Vienne (Francia), el papa Francisco afirmó que la sexualidad tiene los propósitos de “amarse y generar vida” y cuestionó, en ese sentido, el sexo “cosificado” y la degeneración del tema ocasionada por la industria del porno.

Thérèse, una joven de 24 años, le preguntó a Francisco: “Varias veces, en mi vida personal, he hablado con personas más grandes sobre problemas de amor y sexualidad. Siempre, me he encontrado con una falta de atención y comprensión; he tenido la sensación de que no me escuchaban. Creo que esto sucede porque somos la primera generación que habla y habla específicamente sobre estos temas”.



A lo que el Papa respondió: “La sexualidad, el sexo, es un don de Dios. No es ningún tabú. Es un don de Dios, un don que el Señor nos da. Tiene dos objetivos: amarse y generar vida. Es una pasión, es el amor apasionado. El verdadero amor apasionado. El amor entre un hombre y una mujer, cuando es apasionado, te lleva a dar la vida para siempre. Y a darla con el cuerpo y el alma”.



A continuación, mencionó que “así se debe hablar de la sexualidad”, en la dimensión “del amor entre el hombre y la mujer para toda la vida” y por eso señaló que el sexo “por diversión” es fruto de debilidades y de caídas espirituales, “como todos los pecados”.



Cuando el sexo se tiene de esa forma, “separado del amor”, es un acto “cosificado”, dijo y agregó: “Se gana mucho dinero con la industria del porno, por ejemplo. Es una degeneración respecto al nivel donde Dios la ha colocado (a la sexualidad). Y con este comercio se gana mucho dinero. Pero la sexualidad es grande: defiendan su dimensión sexual, su identidad sexual. Defiéndanla. Y prepárenla para el amor, para insertarla en ese amor que os acompañará durante toda tu vida”.

El Papa se animó incluso a dar un ejemplo con una pareja de ancianos que saludó alguna vez en la Plaza San Pedro: “Había dos personas mayores, ancianas, que celebraban el sexagésimo aniversario del matrimonio. ¡Eran luminosos!”.



“Y yo les pregunté:



-¿Han reñido mucho?



-Bueno, a veces...



-¿Y vale la pena esto, el matrimonio?



Y estos dos, que me miraban, se miraron el uno al otro y luego volvieron a mirarme, y tenían los ojos húmedos, y me dijeron:



-Estamos enamorados”.



“¡Después de 60 años!”, exclamó el Pontífice.



En esa misma respuesta, contó otra historia de un anciano, “muy anciano”, con su esposa que le confesaron: “Nos amamos mucho, y a veces nos abrazamos. No podemos hacer el amor a nuestra edad, pero nos abrazamos, nos besamos... Esta es la verdadera sexualidad. No la separen nunca del lugar tan hermoso del amor. Necesitamos hablar así de la sexualidad”.



