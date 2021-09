'Estoy vivo, aunque algunos me querían muerto', Papa bromea con jesuitas

Tan solo unos días después del revuelo que despertaron sus declaraciones sobre el aborto, la tradicional revista italiana ‘La Civiltà Cattolica’ dio a conocer la conversación íntegra que el papa Francisco mantuvo con los jesuitas locales durante su reciente visita a Bratislava, en Eslovaquia.



A lo largo de una charla amena que, por lo que se lee, estuvo llena de confianza y transparencia, el sumo pontífice dio su opinión sobre diversos temas que han generado algunas inquietudes en el seno de la congregación religiosa.



En un principio, la pregunta protocolaria por el estado de salud del jerarca marcó el temperamento despreocupado que tuvo la charla.



Un sencillo “¿Cómo estás?” habría desatado esta respuesta:

“Estoy vivo, aunque algunos me querían muerto. Sé que incluso ha habido encuentros entre prelados que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía. Preparaban el cónclave... ¡Paciencia! Gracias a Dios, estoy bien. Tener esa cirugía fue una decisión que no quería tomar: fue una enfermera la que me convenció. A veces, las enfermeras comprenden la situación más que los médicos porque están en contacto directo con los pacientes”, dijo Francisco refiriéndose a la intervención en su colón que tuvo a comienzos de julio.



'La vida nos asusta'

Francisco es el primer papa sudamericano. Foto: AFP

Paso seguido, uno de los religiosos le preguntó al papa por el camino que debería seguir la Iglesia dada la necesidad que muchos fieles, según dijo, han tenido de regresar al pasado de la comunidad para encontrar respuestas a los fenómenos que inquietan a la sociedad actual.



“Actualmente estamos sufriendo en la Iglesia la ideología del retroceso. Es una ideología que coloniza las mentes. Es una forma de colonización ideológica. No es un problema verdaderamente universal, sino específico de las Iglesias de algunos países. La vida nos asusta”.



“Nos asusta acompañar a personas con diversidad sexual. Tememos las intersecciones de los caminos de los que hablaba Pablo VI. Este es el mal de este momento: buscar el camino en la rigidez y en el clericalismo, que son dos perversiones”, cerró en su respuesta el pontífice.



La ‘ideología de género’ es 'peligrosa'

Según reportó la ‘Civiltà’, uno de los presentes le habría pedido al papa Francisco ahondar sobre su idea del componente ‘diabólico’ que tienen las colonizaciones ideológicas. En especial, aquella denominada la ‘ideología de género’.



“Ahora mismo vivimos una civilización de ideologías. Tenemos que desenmascararlas de raíz. La 'ideología de género’ de la que hablas es peligrosa. Según yo lo entiendo, es así porque es abstracto con respecto a la vida concreta de una persona, como si una persona pudiera decidir abstractamente a voluntad si y cuándo ser hombre o mujer. La abstracción es siempre un problema para mí. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el tema homosexual. Si hay pareja homosexual, podemos hacer pastoral con ellos, avanzar en el encuentro con Cristo. Cuando hablo de ideología, hablo de la idea, de la abstracción para la que todo es posible, no de la vida concreta de las personas y su situación real” comentó.

¿Qué hacer con los refugiados?

Interrogado por uno de sus correligionarios, el Papa dio su concepto sobre el manejo que se le debe dar al crecimiento exponencial del número de refugiados en gran parte del mundo.



“Creo que los migrantes deben ser acogidos, pero no solo eso: es necesario acoger, proteger, promover e integrar. Se necesitan estos cuatro pasos para realmente dar la bienvenida. Cada país debe saber hasta dónde puede hacerlo. Dejar a los migrantes sin integración es dejarlos en la miseria”, concluyó el papa Francisco en su diálogo.

