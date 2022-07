El papa Francisco aseguró que "la puerta está abierta" a su posible renuncia al pontificado, aunque aún no ha pensado del todo en esa posibilidad, y agregó que no sería "una catástrofe", durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje de seis días a Canadá.

El pontífice argentino abordó en varias ocasiones durante la rueda de prensa esta cuestión, así como sus limitaciones físicas, debido a que tiene que moverse en una silla de ruedas por su problema en la rodilla que le impide caminar y estar mucho tiempo de pie, como ha ocurrido en Canadá.



Por ello admitió, en esta ocasión, no en pie como es habitual, sino sentado en una silla ante los periodistas, que no cree que pueda seguir "con el mismo ritmo de los viajes de antes".

"A mi edad y con esta limitación tengo que ahorrar fuerzas un poco para poder servir a la Iglesia" o "al contrario, pensar en la posibilidad de echarme a un lado", dijo durante una rueda de prensa de más de 45 minutos después de la dura jornada en la que desde Quebec viajó a Iqualuit para reunirse con la población de los inuit.



El papa ha desmentido en varias ocasiones, sobre todo después de los insistentes rumores sobre una posible renuncia, que haya pensado en la posibilidad de dejar el cargo, pero hoy dejó claro que es una de las opciones de futuro siguiendo el ejemplo del papa Benedicto XVI, que renunció al pontificado en febrero de 2013, al asegurar que le faltaban las fuerzas.



"La puerta esta abierta y es una de las opciones, pero hasta ahora no he llamado a esta puerta. No he sentido aún esta posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello", reiteró.

Papa pide 'no oprimir nunca la conciencia de los demás' en misa en Canadá

El Papa Francisco debió movilizarse en silla de ruedas durante su viaje a Canadá. Foto: EFE

Y destacó que "honestamente no sería algo extraño" o "una catástrofe".



"Se puede cambiar de papa, no hay ningún problema", añadió.



Francisco también explicó que cualquier tipo de decisión será "la voluntad del Señor". "Si el Señor te indica que tienes que ir al rincón, te vas al rincón", señaló y matizó "que aún no ha sentido esa llamada".



Sobre su dolor en la rodilla, explicó que aunque los médicos dicen que se podría operar no lo hará porque tiene un problema con la anestesia, pues le afectó durante la operación en el colon en julio del año pasado y aún arrastra "algunos efectos". "No se juega con la anestesia y por eso se piensa que no es conveniente (la operación)", señaló.

Indígenas de Canadá entregan un 'war bonnet' al papa Francisco

Aseguró que seguirá intentando viajar "porque es una manera de estar cerca de la gente y es un modo de servir" y que aún quedan pendientes los viajes a Sudan del Sur y a la República Democrática del Congo, "pero ya el año que viene".



Sobre el posible viaje a Ucrania reiteró que "él quiere ir" pero, agregó: "Veremos lo que me encuentro cuando llegue a casa", en referencia a como procede la organización de la posible visita a Kiev, mientras que sí confirmó que podrá estar en Kazajistán "porque es un viaje tranquilo" para el congreso sobre religiones que se celebrará 14 y 15 de septiembre.

El sumo pontífice aún no ha concretado su visita a Ucrania. Foto: EFE

Papa Franciso criticó la colonización de América

El papa Francisco criticó "la mentalidad de superioridad" con la que se trató a los indígenas en la colonización de América,

Al responder a una periodista de origen indígena sobre el trato de superioridad de los colonos respecto los pueblos originarios en la colonización de América, el papa calificó de "mala e injusta" la que llamó la "Doctrina de la colonización", pero advirtió de que también hoy existen colonizaciones ideológicas "que tienen el mismo esquema y consideran inferior a quien se encuentra en su camino".



Criticó que en la colonización de América "no sólo se consideró inferiores" a los indígenas, sino que "algún teólogo loco se preguntaba incluso si tenían alma".



Subrayó que, aunque algunas personas "hablaron claro" en defensa de los indígenas, como Bartolomé de las Casas o Pedro Clavel, "estos eran una minoría" y destacó que, a pesar de que "la conciencia humana ha llegado lentamente a darse cuenta de la igualdad humana", aún quedan restos de esta mentalidad.

Papa pide a los países más ricos tomar medidas más ambiciosas por el clima

Papa Francisco durante una rueda de prensa. Foto: EFE

A su juicio, en "la colonización de los ingleses, españoles, portugueses y franceses" de las Américas hubo "esa mentalidad de nosotros somos superiores y estos indígenas no cuentan" y eso "es grave".



"Tenemos que ir ahora hacia atrás para sanear lo que se ha hecho mal, pero conscientes de que también ahora existe el mismo colonialismo" y puso el ejemplo de la minoría de los rohinyas en Birmania, "donde no son considerados ciudadanos".



El papa insistió en que hoy en día continúa ese "comportamiento colonialista de reducir algunas culturas a la nuestra", algo que "nos viene del modo de vivir tan desarrollado nuestro y que a veces hace que perdamos valores que ellos tienen, como por ejemplo, los pueblos indígenas tienen el valor de la armonía con la Creación".

EFE

