En las últimas semanas se especuló sobre la posible renuncia del Papa Francisco debido a problemas de salud. Dichas especulaciones fueron desmentidas por el pontífice quien, de hecho, aseguró que pronto podría visitar Ucrania y Rusia.

"Nunca se me ha pasado por la cabeza. De momento no, de momento no. ¡De verdad!", aseguró el soberano pontífice a propósito de su renuncia durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters realizada el sábado en su residencia en el Vaticano.

Pero esas declaraciones, también dieron pie para que en una entrevista más reciente, realizada por los medios latinos Univisión y Televisa, se le preguntara al pontífice de que, en el caso hipotético de renunciar: ¿a dónde se iría a vivir?

El pontífice señaló que no serían ni Argentina ni el Vaticano, los destinos que elegiría en caso de que tomase la decisión de renunciar.

Francisco señaló que "seguro que no" se quedaría en el Vaticano y que lo más probable es que se fuese a Roma, porque es obispo de esa ciudad, y en caso de dejar el pontificado sería “el Obispo Emérito de Roma”.

Cuando se le consultó si se iría a la Basílica Pontificia de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, Francisco aseguró que "puede ser" pues de retirarse le gustaría "confesar a una iglesia".

En todo caso, durante la entrevista Francisco dejó claro en varias ocasiones que no tiene pensado dejar su mandato como Santo Padre, y que sus problemas de salud están mejorando.

"Nunca se me ocurrió renunciar hasta el día de hoy, y el ejemplo que nos dio el Papa Benedicto es tan grande, que si yo veo que no puedo o que hago daño o soy un estorbo, espero que la fuerza de ese ejemplo me ayude a tomar la decisión”, aseguró.

REDACCIÓN RELIGIÓN

