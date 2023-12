El papa Francisco cumple 87 años: conozca 10 hitos de su pontificado

El papa Francisco, que este año cumplió una década como cabeza de la Iglesia Católica, celebró este domingo su 87 cumpleaños con una "fiesta circense" en el Aula Pablo VI del Vaticano en la que hubo torta y contó con la compañía de los niños y sus familias de un hospital pediátrico de la Santa Sede.



Tradicionalmente en el Vaticano no se celebran los cumpleaños, pero la "fiesta" de cumpleaños de Francisco ya se ha convertido en una tradición.

Esta mañana, según informa Vatican News, Francisco acudió al Aula Pablo VI del Vaticano, muy cerca de su residencia personal, para participar en la fiesta organizada por el Dispensario Santa Marta, un centro pediátrico de la Santa Sede fundado hace un siglo, en 1922.

El papa Francisco celebró su cumpleaños 87 este domingo. Foto: EFE

En el evento participaron más de 200 familias que acuden a dicho hospital, así como sus médicos y voluntarios, y contó con la animación de los espectáculos y malabares de un grupo circense.

Los hitos del pontificado

Alrededor de 1, 7 millones de personas lo escucharon durante la misa en el parque Simón Bolívar. Foto: Fernando Bizerra Jr. / EFE

Con 10 años en el trono de San Pedro como el primer papa Latinoamericano de la historia y preocupación por su estado de salud, Francisco ha protagonizado varios eventos históricos en su pontificado.



Uno de ellos fue su visita a visita a Colombia entre el 6 y el 11 de septiembre de 2017. Uno de los momentos cumbre de esas jornadas fue cuando, según cifras oficiales, el papa Francisco logró congregar a un millón 750 mil personas en el parque Simón Bolívar de Bogotá y sus alrededores.



Otro momento histórico lo marcó el primer viaje de su pontificado a Lampedusa, en Sicilia (Italia), considerada la puerta de entrada de los migrantes ilegales. Allí denunció las dolorosas condiciones de quienes cruzan ilegalmente las fronteras y convocó al mundo a terminar con la “globalización de la indiferencia”.



También es recordada, el 20 de septiembre de 2015, su reunión con el fallecido líder cubano Fidel Castro como parte de su visita a Cuba, en la que habló de reconciliación, de “saber perdonar” y de “dialogar” entre cubanos de “todas las creencias e ideologías” y de “esperanza”. Con Castro, señaló Alex, el hijo del dirigente revolucionario, fue “cercano” y “bromista".

El papa se reunió con Fidel Castro y su esposa durante su visita a La Habana. Foto: Osservatore Romano / EFE

Otra de las imágenes icónicas del pontífice argentino es la de la celebración de la Semana Santa, en plena pandemia en abril de 2020, en medio de una vacía Plaza de San Pedro. El 28 de marzo rezó solitario y bajo una fuerte lluvia y afirmó que solo se saldría de la emergencia del covid-19 “si todos remamos juntos”.



Con la bendición ‘urbi et orbi’, ante la plaza vacía, Francisco habló de la pandemia. Foto: MASSIMO PERCOSSI. EFE

El ministerio de Francisco también será recordado por su apertura a reunirse y escuchar a líderes espirituales de diversos credos religiosos. Uno de los que más sorprendió al mundo fue el encuentro que sostuvo en Irak, el 6 de marzo de 2021 y durante 45 minutos, con el ayatolá Alí al Sistani. Se trató de una visita en la que hablaron de "los desafíos que enfrenta la humanidad". Francisco es el primer sumo pontífice católico en pisar ese país.



También fue histórica la reunión el 12 de febrero de 2016 con el patriarca ortodoxo ruso Cirilo. Fue el primer encuentro entre los líderes religiosos de esas dos iglesias desde el cisma de 1054.

El ayatolá Al Sistani y el papa Francisco este 6 de marzo de 2021. Foto: AFP. HO.VATICANO

La encíclica 'Laudato Si' es otro de los puntos importantes de su mandato. En ella, por primera vez, la Iglesia habló abiertamente de ecología humana, educación responsable, espiritualidad ecológica, sostenibilidad integral que abriga lo social, económico y ecológico, calentamiento global, contaminación del aire y agua y pérdida de la biodiversidad.



Francisco ha buscado acercar a las mujeres a cargos de poder en el Vaticano. El caso más reciente fue el nombramiento de la monja Raffaela Petrino como secretaria general de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano. De esta manera, el sumo pontífice continúa despejando el camino para que las religiosas ocupen posiciones jerárquicas: antes fueron Francesca Di Giovanni, Bárbara Jatta, Paloma García Ovejero Alessandra Smerilli.



También han sido claves sus ‘mea culpa’ y la búsqueda de avances en las investigaciones contra los casos de pederastia que han salido a la luz en los últimos años a la Iglesia Católica. Uno de los momentos importantes de esta situación ocurrió entre el 21 y 24 de febrero de 2019 con la celebración de la cumbre antipederastia y la posterior publicación de un manual global para actuar contra los abusos en todas las diócesis.



Finalmente, han sido noticia sus diferentes pronuciamientos frente a la comunidad LGBTIQ+ en los que ha mostrado posiciones un poco más abiertas (aunque no del todo) que las de sus antecesores.



Muestra de ello fue el pronunciamiento hecho en en enero de este año: “ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bien, pero primero distingamos entre un pecado y un crimen. También es pecado faltar a la caridad con el prójimo”, dijo y agregó luego que las normas en contra de la homosexualidad son “injustas” y merecedoras de ser erradicadas por parte de la iglesia católica.



Con información de EFE