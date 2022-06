El papa Francisco arremetió este sábado contra la "falta de honestidad" en los medios de comunicación y lamentó que "la desinformación está al orden del día", durante una audiencia en el Vaticano con miembros de la Sociedad de San Pablo.



"Si hoy tomamos los medios de comunicación, falta limpieza, falta honestidad, falta integridad. La desinformación está al orden del día. Se dice una cosa pero se esconden muchas otras", lamentó en su encuentro con los participantes en el XI capítulo de los paulinos, conocidos por su evangelización a través de los medios y la tecnología.



Francisco, en el Palacio Apostólico, animó a esta congregación a hacer que este fenómeno no empañe su estilo comunicativo, que "proceda realmente de la vocación, del Evangelio, que sea nítida y clara".



La misión de la Sociedad de San Pablo, apuntó el pontífice argentino, no solo debe ser comunicar, sino también "redimir a la comunicación del estado en el que se encuentra hoy".



"En manos de todo un mundo de comunicación que o dice la mitad, o una parte calumnia a la otra, o una parte difama a la otra, u ofrece escándalos porque a la gente le gusta consumir escándalos, es decir, comer suciedad ¿No es verdad? Es así", sostuvo el papa.



Precisamente Francisco se expresó en estos términos improvisando, saliéndose del discurso que había preparado y que entregó a los participantes en su audiencia para que lo leyeran posteriormente.



"Aquí tengo el discurso que debo pronunciar pero para qué perder tiempo diciendo este cuando podéis leerlo después. Me parece mejor dárselo al general y que luego él lo difunda si lo cree oportuno. Si no, que haga censura. Además, me parece que comunicar así, fraternalmente, con el calor del encuentro, es mejor que la frialdad del discurso", dijo el pontífice.

EFE