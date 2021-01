Papa Francisco critica a quienes se van de vacaciones en pandemia

El papa Francisco criticó este domingo a las personas que se han ido de vacaciones sin respetar las restricciones impuestas por los gobiernos para contener la pandemia del coronavirus y señaló que deben ser más conscientes del sufrimiento de los demás.



Francisco hizo estas reflexiones momentos después de rezar el Ángelus en la biblioteca del palacio apostólico del Vaticano. El pontífice argentino indicó que las personas deben intentar preocuparse más por los demás y no solo atender a sus propios intereses.



(Lea también: Papa Francisco no dirigió misa de Año Nuevo por problemas de ciática)

Francisco ha contado que recientemente ha leído una información periodística que explicaba que había gente que estaba incumpliendo las medidas impuestas por el Gobierno de su país para disfrutar de sus vacaciones en otros lugares.



(Lea también: La historia es como es y no como quisiéramos que fuera: Papa)



"¿No pensaron en los que se quedaron en casa, en los problemas económicos de tanta gente que el confinamiento ha acentuado, o en los enfermos? Solamente pensaron en las vacaciones y en su propio placer. Eso me apenó mucho", consideró.



Ante esto, el pontífice hizo un llamado a pensar en el bien del prójimo, dado que nadie sabe lo que deparará el 2021: “Sabemos que las cosas mejorarán en la medida en que, con la ayuda de Dios, trabajemos juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desfavorecidos. No sabemos lo que traerá el 2021, pero lo que cada uno de nosotros y todos juntos podemos hacer es comprometernos un poco más en el cuidado de los demás y de la Creación, nuestra casa común”.



(Lea también: La Iglesia cree que la ley de aborto ahondará divisiones en Argentina)



La pandemia del coronavirus ha dejado ya 1,8 millones de fallecidos en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



EFE

Noticia relacionadas:

- El papa convoca un año especial dedicado a la Familia



- ‘El mundo necesita fraternidad’: papa Francisco



- Papa Francisco rogó por el fin 'a sufrimiento del pueblo venezolano'