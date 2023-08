El papa Francisco viajará a Argentina el próximo año, después de las elecciones presidenciales, y no descarta hacerlo también a Uruguay, al tiempo que tiene intención de visitar Kosovo, pero no tiene planeado visitar a España de momento, dado que no va a ir a "ningún país grande de Europa hasta que no termine con los pequeños”.



"Puedo confirmar que (Argentina) está en el cronograma. Veremos si se puede hacer, una vez que pase el año electoral. Terminadas las elecciones, se puede hacer", declara Jorge Bergoglio, sin dar fechas concretas, en una entrevista publicada este 4 de agosto en la revista española Vida Nueva.

En estos momentos solo pienso en Argentina (…) y quizás Uruguay. Ya hubo varios intentos antes, pero las elecciones frustraron la visita

El pontífice había adelantado, hace unos meses, que tenía intención de viajar a su país. Por lo tanto, algunos medios aseguraron que la visita podría tener lugar en los primeros meses del año, previsiblemente en abril, y que además de Argentina iba a visitar Uruguay, una posibilidad que Francisco deja en el aire.



"En estos momentos solo pienso en Argentina (…) y quizás Uruguay. Ya hubo varios intentos antes, pero las elecciones frustraron la visita", declaró el pontífice al medio religioso.



Además, al ser preguntado por su agenda de viajes, más allá de los anunciados oficialmente, desvela que podría viajar a Kosovo, así como que no va a ir a ningún país grande de Europa "hasta que no termine con los pequeños”.



“Estamos trabajando en Kosovo, pero no está definido”, aseguró.

Papa Francisco en Lisboa. Foto: EFE

El Papa Francisco se encuentra estos días en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), donde tiene previsto un extenso programa, a pesar de sus dificultades para caminar por los dolores en una rodilla, lo que le obliga a usar una silla de ruedas.



Tras Lisboa, el pontífice tiene previsto viajar a Mongolia, el próximo 31 agosto hasta el 4 de septiembre.



Mientras que unas semanas después, del 22 al 23 de septiembre, se desplazará a Marsella, sur de Francia, para participar en los Encuentros del Mediterráneo, cita a la que asistirán alcaldes y obispos del área, y también se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron.

